Primo piano Augusta riconosciuta “Città”, celebrazioni in piazza Duomo il 2 dicembre di

AUGUSTA – Al Comune di Augusta è stato concesso il titolo di “Città“, con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del 13 giugno 2022. Le celebrazioni si svolgeranno il prossimo venerdì 2 dicembre in piazza Duomo, a partire dalle ore 10.

L’iter fu avviato lo scorso anno, quando, dopo la decisione della giunta Di Mare, anche il consiglio comunale, riunitosi il 13 ottobre 2021, all’unanimità dei presenti approvò l’avvio della procedura per la richiesta dell’attribuzione del titolo onorifico, a seguito del quale si prevede tra l’altro la revisione dello stemma e la definizione araldica. La modalità di concessione del titolo è stabilita dal Tuel, all’articolo 18: “Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”. In provincia di Siracusa, i comuni che hanno rango di città sarebbero già sei: il capoluogo Siracusa, Lentini e Pachino, questi ultimi due comuni in forza di Dpr del 1990, Avola con Dpr del 1993, Carlentini e Noto.

Il prefetto Giusi Scaduto ha notificato all’ente locale il positivo esito della procedura pochi giorni dopo il decreto presidenziale, precisamente il 16 giugno scorso. Nelle ultime settimane, l’amministrazione comunale sta predisponendo per il 2 dicembre un “evento che avrà una risonanza nazionale (…) un giorno memorabile per la nostra città, uno di quelli che rimarranno per sempre nella storia“, come annunciato oggi dal sindaco Giuseppe Di Mare nel corso di una diretta sui social. Il Comune ha di recente affidato la cura dell’organizzazione e dello svolgimento della manifestazione celebrativa alla società cooperativa “Ermes comunicazione” di Siracusa impegnando la somma di 12.200 euro (Iva compresa) nel bilancio comunale.

Dalla determina dirigenziale di affidamento diretto, datata 9 novembre, emergono le anticipazioni su alcuni dettagli organizzativi dell’evento in piazza Duomo: “Pedana coperta con moquette, ledwall, banner promozionali, podio, piante ornamentali, desk accoglienza, ideazione, realizzazione e produzione di video emozionale su Augusta, animazione musicale con Accademia Marcello Giordani Yap e Corpo bandistico musicale, studio grafico e creazione esecutivi di stampa per inviti, programmi e manifesti, campagna social su canali istituzionali, servizio fotografico per la mattina dell’evento e lapide marmorea con incisione“.