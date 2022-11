Eventi Augusta, “Nuova acropoli” oggi a palazzo di città per la 20ª Giornata mondiale della filosofia di

AUGUSTA – Era il 2002 quando l’Unesco decise di dedicare il terzo giovedì del mese novembre alla Giornata mondiale della filosofia. Sono passati vent’anni e ancora oggi “Nuova acropoli“, organizzazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato, che ad Augusta vanta un’attivissima filiale, si pone in prima linea per celebrare la filosofia come maestra di vita. Il tema scelto per questa edizione è “Apparenze, la vita tra realtà e illusione”.

“In un mondo sempre più dedito alle sensazioni, in cui è diventato più importante fare un selfie da un centinaio di like, piuttosto che godersi una serata tra amici – si legge nella nota della filiale cittadina dell’associazione – in un mondo in cui ci si proietta su una seconda vita nel metaverso, come si fa a distinguere ciò che è reale da ciò che soltanto appare?“.

Questo sabato pomeriggio, alle ore 18,30 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, Adriana Pricone (nella foto di repertorio in copertina), presidente di “Nuova acropoli” di Augusta, terrà una conferenza, con laboratorio pratico sul tema.