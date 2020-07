Primo piano Augusta, ricordate le vittime civili di Brucoli del 17 luglio ’43 di

AUGUSTA – Le vittime civili del luttuoso evento bellico accaduto a Brucoli il 17 luglio 1943 sono state ricordate venerdì sera dall’amministrazione comunale con una messa celebrata nel loro ricordo nella chiesa di San Nicola e la deposizione di una corona d’alloro al monumento di piazza Castello da parte del sindaco Cettina Di Pietro, accompagnata dalla testimone e memoria dell’evento Antonietta Abramo.

In quel giorno funesto di 77 anni fa, un aereo tedesco colpito dalla contraerea britannica, poco prima di cadere in mare nelle acque antistanti all’abitato di Brucoli, passando radente sul canale, si liberò del suo carico bellico che disgraziatamente colpì proprio una grande grotta sottostante dove avevano trovato rifugio decine di civili brucolani. La terrificante deflagrazione fece scempio degli occupanti della grotta che non ebbero scampo.

Il ricordo di queste vittime civili è ufficialmente unito dal Comune a quelle del bombardamento del 13 maggio 1943 sull’abitato del centro storico di Augusta da parte dei quadrimotori Liberators americani nella “Giornata della memoria delle vittime civili e militari di Augusta e Brucoli nel secondo conflitto mondiale”.

Alla celebrazione dell’evento di quest’anno, tenuto in forma più contenuta per il rispetto delle misure governative di prevenzione imposte dall’emergenza Covid-19, hanno partecipato il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro, l’assessore alla Cultura Giusy Sirena, la presidente del Consiglio comunale Sarah Marturana; il capitano di vascello Antonio Catino, comandante della Capitaneria di porto di Augusta, e il capitano di fregata Sesto Grandi, in rappresentanza del contrammiraglio Andrea Cottini, comandante Marittimo Sicilia; il direttore del Museo della Piazzaforte Antonello Forestiere, il presidente della “Società augustana di storia patria” Giuseppe Carrabino, il presidente dell’associazione storico-culturale “La Gisira di Brucoli” Giampiero Lo Giudice; la dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, giacché nel borgo marinaro insiste il plesso intitolato ai “Caduti di Brucoli 17 luglio 1943” dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”.

Ha officiato il rito, animato dalla partecipazione della folta comunità parrocchiale, don Francesco Antonio Trapani, parroco della chiesa di San Nicola. Nel corso del funzione religiosa ha preso la parola per una breve riflessione sull’evento il primo cittadino, a cui è seguito un breve intervento della dirigente scolastica.