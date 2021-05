Primo piano Augusta, riqualificato il capanno d’osservazione sull’ex salina Regina. Giovani del Rotaract promotori di

AUGUSTA – Si è tenuta una partecipata e festosa cerimonia per la riqualificazione del capanno da birdwatching sull’ex salina Regina, ieri mattina al lungomare Granatello, chiuso al traffico veicolare anche per concomitanti iniziative nel giorno del ventinovesimo anniversario della strage di Capaci.

È un progetto dal titolo “Austa: paisi d’incantu” avviato dal Rotaract club Augusta all’inizio dell’anno sociale presieduto da Rossella Messina, la scorsa estate, quando è stata effettuata una raccolta fondi propedeutica tramite un torneo di padel. Il club di giovani, che fa riferimento al Rotary, è riuscito così a prevedere un intervento conservativo del capanno, che ha visto ieri l’inaugurazione della nuova scaletta di accesso, l’arredamento con tre stampe di foto storiche delle saline concesse dalla famiglia Scapellato e, il prossimo mese, la tinteggiatura con materiali specifici della parte esterna della struttura.

L’intervento rotaractiano, che si è coniugato con un parallelo e autonomo progetto dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” (qui l’articolo dedicato), è seguito alla necessaria messa in sicurezza del capanno da parte dell’amministrazione comunale, che ha assicurato la realizzazione della segnaletica orizzontale. Presenti all’inaugurazione, infatti, il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha concluso la cerimonia, e l’assessore Giuseppe Carrabino, che l’ha aperta, oltre agli assessori Ombretta Tringali e Rosario Costa.

La nuova scaletta di accesso con corrimano, che ha sostituito una vetusta scala ormai inagibile, è stata realizzata per il Rotaract in legno dal maestro d’ascia Vittorio Tringali. Una bacheca illustrativa inaugurata ieri mostra tutte le specie di uccelli osservabili nell’ex salina che rientra tra le Zone speciali di conservazione (Zsc), attraverso gli scatti concessi dal fotoamatore Salvatore Arena. Inoltre, da ieri campeggiano sulla ringhiera di quel tratto del lungomare Granatello sei banner, donati al Rotaract dalla ditta di Filippo Zanerolli, che ritraggono i luoghi simbolo della città con gli scatti del fotografo Roberto Greco.

Numerose le autorità rotariane e rotaractiane presenti alla cerimonia. Ha partecipato il governatore del distretto Rotary di Sicilia e Malta, Alfio Di Costa, accompagnato dal presidente del Rotary club Augusta, Ernesto Cannella, insieme al segretario distrettuale Giuseppe Pitari e al past governatore Concetto Lombardo. Tra le autorità delle organizzazioni giovanili, il delegato Rotaract per la zona iblea, Salvatore Martinez, la consigliere distrettuale Rotaract, Lavinia Pitari, nonché la presidente dell’Interact club Augusta, Dalila Ramaci.

(Nella foto di copertina, da sinistra: il sindaco Giuseppe Di Mare, la presidente Rotaract club Rossella Messina, il governatore distrettuale Rotary Alfio Di Costa)