Primo piano Cip, all’augustano Giovanni Spadaro la Stella di bronzo al merito sportivo paralimpico di

AUGUSTA – Riconoscimento di prestigio per lo sport paralimpico augustano, proprio nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. Questa mattina, nel presidio ospedaliero “Villa delle Ginestre” a Palermo, si è tenuta la cerimonia ufficiale regionale del Comitato italiano paralimpico (Cip) per la consegna delle benemerenze sportive.

È stata conferita la Stella di bronzo al merito sportivo paralimpico (sezione dirigenti), tra gli altri, all’augustano Giovanni Spadaro, presidente dell’Asd Il Faro onlus, e alla dirigente catanese Rosa Maria Schinocca, sua collega alla guida del sodalizio megarese-etneo.

Per Spadaro, impossibilitato a recarsi nel capoluogo di regione, l’onorificenza è stata ritirata dall’atleta Vito De Siato, nuotatore della sua squadra. Prima dell’attività con l’Asd Il Faro onlus istituita nel 2004, è stato tra i fondatori dell’associazione sport disabili “Nuova Augusta” nel 1991, contribuendo quindi per oltre trent’anni alla costruzione di un percorso sportivo paralimpico nel territorio.

Per quanto riguarda Schinocca, prima di approdare all’Asd Il Faro, era stata dirigente dell’associazione “Iride” di Catania, realtà di fatto confluita nel 2013 nel sodalizio di Augusta, al quale ha portato in dote talento sportivo e competenze organizzative.

La Stella di bronzo rappresenta un riconoscimento riservato dal Comitato italiano paralimpico, in particolare, a “personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport”, una formula che sintetizza pienamente l’attività dei due dirigenti, impegnati da tempo in un lavoro costante con atleti, famiglie e tecnici.

I risultati sportivi danno sostanza a questo impegno: l’Asd Il Faro onlus si è di recente laureata vicecampione regionale Finp di nuoto in acque libere e, negli ultimi anni, ha conquistato per ben tre volte il titolo regionale Finp di nuoto in vasca, portando la squadra di Augusta-Catania ai vertici del movimento natatorio paralimpico siciliano.