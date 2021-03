Primo piano Augusta, sale sul cofano di un’auto in sosta frantumando il parabrezza: denunciato giovane di

AUGUSTA – Un ventiquattrenne, S.C., è stato denunciato in stato di libertà ieri, da agenti del locale commissariato di polizia, per danneggiamento di un’autovettura in sosta.

L’episodio contestato risale al 27 febbraio scorso, quando l’autovettura in questione si trovava in sosta in piazza Risorgimento, nel quartiere Terravecchia. Il giovane sarebbe salito in piedi sul cofano del veicolo e avrebbe frantumato il parabrezza.

Dalle indagini, svolte successivamente dagli investigatori del commissariato, è emerso che il danneggiamento non avrebbe avuto “alcun movente specifico” ma che il giovane avrebbe “scelto l’autovettura a caso, non conoscendone il proprietario“.

(Foto di copertina: generica)