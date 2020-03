Primo piano Augusta, servizio raccolta rifiuti, nuove misure per emergenza Coronavirus: possibili ritardi di

AUGUSTA – “Al fine di ottemperare alle disposizioni del Dpcm dell’11 marzo 2020, che prevede l’osservanza fino al 25 marzo c.m. di misure restrittive specifiche per il contenimento del Covid–19 in tutto il territorio nazionale, si ricorda che il punto informativo e di distribuzione di corso Sicilia 208 resterà chiuso e non sarà al momento attivo il servizio di Ccr mobile e del cassone per il conferimento di sfalci e potature“. Questi i principali cambiamenti nel servizio di raccolta rifiuti, comunicati questa sera attraverso una nota di “Augusta si differenzia”.

Viene ricordato che “resteranno attivi il servizio giornaliero di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, il numero verde 800.700.999, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 ed, in alternativa, la segreteria telefonica 24 ore su 24, sarà possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei Rifiuti Ingombranti, e resteranno sempre disponibili per qualsiasi richiesta o segnalazione i canali telematici quali l’indirizzo mail info@augustasidifferenzia.it e la pagina facebook “Augusta Si Differenzia”“.

Secondo quanto si legge nella nota, “Megarambiente“, l’associazione temporanea d’imprese (ati) che gestisce il servizio di igiene urbana, fa sapere che “i propri servizi sono stati riorganizzati allo scopo di ridurre il rischio di contagio tra i dipendenti, in ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto a livello nazionale in data 14 marzo u.s.; sono stati modificati gli orari di ingresso e di uscita degli Operatori Ecologici, al fine di evitare gli assembramenti all’interno del cantiere e negli spogliatoi e, laddove possibile, sarà evitato il lavoro in coppia” e che “per questi motivi non si escludono ritardi nella raccolta dei rifiuti in alcune zone del Comune“.

Megarambiente, infatti, “assicura che il servizio sarà sempre garantito, anche nell’eventualità di ritardo rispetto al consueto orario“.