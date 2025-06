Primo piano Augusta, shopping con banconote false: tre arresti lampo di

AUGUSTA – Sono stati sorpresi e arrestati in flagranza di reato tre uomini originari di Palagonia (Catania), rispettivamente di 51, 39 e 35 anni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. I tre sono accusati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Nel pomeriggio di mercoledì, alcuni commercianti di Augusta hanno segnalato ai Carabinieri episodi sospetti legati a pagamenti con banconote da 50 euro, successivamente risultate contraffatte. Le tempestive segnalazioni hanno permesso ai militari dell’aliquota radiomobile di Augusta, in collaborazione con il personale del locale commissariato della Polizia di Stato, di avviare immediatamente le ricerche.

I tre sono stati rintracciati a bordo di una Fiat Panda in viale Eroi di Malta, nell’Isola. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di circa mille euro in banconote false, suddivise in tagli da 50 euro. Il denaro è stato posto sotto sequestro.

A carico del 39enne è emersa inoltre la violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palagonia, a cui era sottoposto per un furto aggravato commesso lo scorso marzo.

I tre sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.