Primo piano Augusta, si costituisce sezione dell’associazione “Unione avvocatura siciliana” di

AUGUSTA – Si è costituita la sezione di Siracusa-Augusta dell’associazione “Unione avvocatura siciliana” (Uas), sodalizio, nato alla fine del 2021, di avvocati e praticanti avvocati che operano nel territorio regionale, non riconosciuto e senza scopo di lucro.

Hanno presenziato alla costituzione della sezione territoriale, lo scorso 20 maggio, il presidente regionale Uas, Giovanni Battista Scalia, il presidente della sezione Uas di Catania, Floriana Burgaretta, nonché i vicepresidenti, Alessia Falcone e Valentina Marchese, e il tesoriere Maria Lucia D’Anna. I soci fondatori della nuova sezione Siracusa-Augusta, nella stessa occasione, hanno proceduto alla costituzione del direttivo eleggendo quale presidente Rosaria Lanteri, vicepresidente Angela Munafò, segretario Eliana Mirabella, tesoriere Giuseppe Cassarino, quali consiglieri Maurizio Firrincieli, Carolina Ricotta e Giulia Gavioli.

“La Uas, nata a Palermo nel novembre del 2021 dalla volontà di un gruppo di avvocati che crede fermamente nel ruolo fondamentale che l’avvocato deve avere nella costruzione di una Giustizia più giusta – si legge nella nota di presentazione della sezione Siracusa-Augusta del sodalizio forense – si riconosce nei principi e nei valori consacrati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella Costituzione della Repubblica italiana e si prefigge di vigilare ed agire affinché siano rispettati i diritti fondamentali di tutti gli essere umani e, tra di essi, il diritto inviolabile di agire e di difendersi nell’ambito di un processo equo, giusto e di ragionevole durata, secondo quanto prescritto dall’art. 111 della Costituzione“.

“Lo scopo dell’associazione – prosegue la nota – è, principalmente, quello di promuovere la collaborazione con gli avvocati, con le associazioni professionali presenti sul territorio e con le Istituzioni al fine di favorire e garantire l’accesso alla Giustizia, l’attuazione del giusto processo, l’eliminazione di discriminazioni, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, il rafforzamento della rappresentanza degli avvocati nell’iter di formazione delle norme, la sensibilizzazione alle norme deontologiche, la divulgazione del diritto attraverso iniziative scientifiche e culturali“.

I componenti della sezione Uas di Siracusa/Augusta, in particolare, sottolineano di essere “guidati dagli insegnamenti, sempre attuali, di un grande giurista ed avvocato, Piero Calamandrei, che riteneva che “il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. Infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia”, intendono contribuire a costruire una Giustizia più giusta e più vicina ai cittadini tenendo sempre presente che “La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi legalità”“.