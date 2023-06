Primo piano Augusta, 2 giugno, ecco i nuovi cavalieri e i “volontari” della Repubblica di

AUGUSTA – Un lungo tricolore issato dai vigili del fuoco a oltre una decina di metri di altezza per la festa della Repubblica “itinerante” in provincia (aperta a Siracusa e chiusa a Lentini), poi la consegna delle onorificenze presidenziali a quattro nuovi cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e degli attestati prefettizi ai “volontari della Repubblica”. Questi momenti formali e non solo per la tappa augustana del 2 giugno dinanzi al monumento ai Caduti, organizzata dal prefetto Giusi Scaduto insieme alle istituzioni civili e militari del territorio, con tutti e sei gli istituti scolastici cittadini protagonisti.

Alle 10 il prefetto, insieme al comandante Marisicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini e al sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare (vedi foto di copertina), hanno fatto ingresso in piazza Castello davanti al picchetto d’onore interforze, alle rappresentanze delle forze armate, dei comandi armati, delle forze di polizia e altri enti dello Stato, delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, con il tricolore realizzato dai detenuti del carcere di Cavadonna e donato alla Consulta provinciale degli studenti, gli sbandieratori e tamburini dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli“, coordinati dai docenti Angela Palumbo, Giuseppe Giuliano, Rossella Leone e Giuseppe Salemi, hanno fatto rivivere l’identità federiciana della città di Augusta con il cuore rivolto agli ideali di libertà, uguaglianza e democrazia su cui si fonda la Repubblica.

Poi, sul palco, gli studenti dell’istituto superiore “Arangio Ruiz“, coordinati dalla docente Rosanna Bellistri, e del Liceo “Megara“, coordinati dalle docenti Maria Adelaide Scacco e Jessica Di Venuta, hanno dato lettura del messaggio ai prefetti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e offerto spunti di riflessione sulla Costituzione, attraverso le parole di chi contribuì a scriverla.

Gli alunni dell’istituto comprensivo “Costa“, coordinati dalla docente Michela Italia, hanno dato volto e parola alle madri costituenti. Quelli del comprensivo “Todaro“, coordinati dal docente Gaetano Ramaci, hanno recitato una poesia da loro composta dal titolo “La mia patria” e cantato due brani dedicati all’unità e alla fratellanza. Infine, gli alunni del comprensivo “Corbino“, coordinati dall’insegnante Antonietta Zoncheddu, si sono esibiti nel progetto laboratoriale “Viviamo la Costituzione”.

Anche Assostampa Siracusa è stata impegnata nelle celebrazioni del 2 giugno, con il segretario provinciale Prospero Dente, presente negli istituti superiori di Augusta e Lentini per parlare dell’articolo 21 della Costituzione.

Importante momento dedicato a onorificenze e riconoscimenti nell’ambito della cerimonia. Ad Augusta hanno ricevuto l’onorificenza di cavalieri della Repubblica i quattro dei sette insigniti in provincia che lavorano in città (vedi collage all’interno): il primo luogotenente Francesco Amara, sottufficiale della Marina militare; il capitano di fregata Michele Ilari, ufficiale della Marina militare; il luogotenente Francesco De Petro, sottufficiale dei Carabinieri; il dott. Sebastiano Moschitto, dipendente della Marina militare.

Aumentano altresì i “volontari della Repubblica” in provincia di Siracusa: un’iniziativa del prefetto Giusi Scaduto, che sin dal suo insediamento nel mese di dicembre 2019 ha inteso così “riconoscere il particolare impegno di alcuni cittadini per interpretare al meglio i valori della Costituzione, agendo nell’esclusivo interesse pubblico e con spirito di solidarietà, ivi compresa l’organizzazione della Festa del 2 giugno“.

Ad Augusta gli attestati prefettizi sono andati a (vedi foto all’interno): 1° Istituto comprensivo “Principe di Napoli”, rappresentato dalla dirigente scolastica Agata Sortino; 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, rappresentato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi; 3° Istituto comprensivo “Salvatore Todaro”, rappresentato dalla dirigente scolastica Rita Spada; 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, rappresentato dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo; Istituto di istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, rappresentato dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina; Liceo “Megara”, rappresentato dal dirigente scolastico Renato Santoro.

“Il 2 giugno aretuseo – ha sottolineato il prefetto Giusi Scaduto, dopo aver ringraziato tutte le istituzioni coinvolte – si consolida sempre di più come un’irrinunciabile espressione delle tante energie positive di cui il territorio è instancabile fucina. Dopo il capoluogo, Cassaro, Ferla e Palazzolo Acreide, è stata la volta di Augusta e Lentini ospitare l’intera provincia in una giornata così significativa, all’insegna dell’inclusione ma anche della creatività di cui ogni cittadino è portatore e che, grazie alla scuola, si trasforma in talento da porre al servizio per lo sviluppo della comunità. Anche oggi questo territorio ha dimostrato di sapere annettere ai simboli della Repubblica alti significati, di sapere sviluppare una rete di protezione sociale per sostenere i meno fortunati“.