Augusta, sorpreso in auto con la cocaina negli slip: arrestato dai carabinieri

AUGUSTA – È stato arrestato ieri dai carabinieri dell’aliquota operativa di Augusta nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta del 46enne Antonino Lanzafame, che è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

L’uomo, a bordo della sua autovettura, è stato fermato dai militari e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nascondeva negli slip circa dieci grammi di cocaina (nella foto all’interno), secondo quanto reso noto dai carabinieri, “già divisa in due involucri e pronta per lo spaccio“.

I militari hanno proceduto al sequestro della droga e, inoltre, hanno elevato una multa di 533 euro a carico del 46enne per la violazione dei provvedimenti governativi anti-Coronavirus, in quanto si trovava per le vie cittadine senza alcuno dei validi motivi previsti dalle norme.

