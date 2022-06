Primo piano Augusta, “Sos api”, il Rotary fa rete con la redazione scolastica del ‘Todarino’ di

AUGUSTA – È stata celebrata a livello globale la Giornata mondiale delle api, indetta dall’Onu per il 20 maggio di ogni anno. E ad Augusta, in prossimità della ricorrenza, è uscito online il nuovo numero dello storico giornalino scolastico “Il Todarino“, alla trentaduesima edizione, dedicando una sezione al progetto “Sos api“, promosso dal Rotary, club di servizio internazionale.

Così i giornalisti in erba dell’istituto comprensivo “Salvatore Todaro” hanno dato seguito all’incontro di formazione e sensibilizzazione tenuto in aula con il Rotary club cittadino, diventando “megafono” della causa, tanto mediaticamente sottovalutata quanto biologicamente cruciale, della difesa delle api, non solo produttrici di miele bensì vero fulcro dello sviluppo sostenibile giacché dalla loro impollinazione dipende la resa di ben 87 (su 115) delle principali colture alimentari nel mondo.

Le colonie di api, come di alcuni altri impollinatori, sono state gravemente decimate dai pesticidi killer e dai cambiamenti climatici: nei Paesi Ue si è registrato un crollo della popolazione di api del 25 per cento dal 1995; la diminuzione in Usa è pari addirittura al 40 per cento dal 2006.

Se da un lato è necessario attirare l’attenzione dei governi, dall’altro è importante creare la cultura della tutela di questi preziosi insetti nelle giovani generazioni. A tal fine il Rotary si è mobilitato nel distretto Sicilia-Malta, con il governatore Gaetano De Bernardis e il presidente della commissione Mattia Branciforti, portando avanti un progetto di adozione di alveari smart, quelli dell’azienda “3Bee”, startup dell’agritech, che ha creato un network di diecimila apicoltori in tutta Italia. I club hanno quindi puntato sulla sensibilizzazione degli studenti, dei comprensivi in particolare.

Già ad aprile, il Rotary club cittadino presieduto da Pietro Forestiere ha instaurato per “Sos api” una sinergia con la scuola “Todaro” guidata dalla dirigente Rita Spada e la redazione del giornalino scolastico coordinata dalla docente Antonella Failla. Sono intervenuti in classe (vedi foto all’interno) la delegata rotariana del progetto in provincia Annalisa Iannitti, la delegata di club Adriana Fazio, agronoma, il co-segretario del club Francesco Messina e Francesco Bellomo, noto apicoltore nonché agronomo sortinese. Quest’ultimo, per l’occasione, ha portato in classe un’arnia didattica popolata da circa duemila api e ha mostrato agli studenti come si svolge la vita all’interno dell’alveare, evidenziando perché tali laboriosi insetti sono a rischio e perché il pianeta non può farne a meno.