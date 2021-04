Primo piano Augusta, sospesa licenza per quindici giorni a un locale nell’Isola di

AUGUSTA – Agenti della Polizia amministrativa di Augusta hanno notificato la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (misura di pubblica sicurezza), e contestuale chiusura temporanea, al legale rappresentante dell’attività commerciale “Lag srl”, noto locale nell’Isola.

Il Questore di Siracusa ha infatti decretato la sospensione dell’attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande per la durata di 15 giorni, prevedendo la riapertura non prima di giorno 28 aprile prossimo.

La contestazione riguarda “frequenti assembramenti di avventori nelle immediate pertinenze del locale“, che sarebbero stati “accertati anche all’interno dello stesso locale in violazione dei protocolli ministeriali allegati ai Dpcm relativi alle norme volte a contrastare la pandemia“, ritenuti dal commissariato di pubblica sicurezza “direttamente riconducibili alle inottemperanze alla normativa emergenziale da parte dei gestori dell’attività“.

Si apprende che la proposta di sospensione della licenza è partita dallo stesso commissariato “a seguito di numerose segnalazioni” sull’attività del locale. A tal riguardo, “diversi sono stati gli interventi delle forze dell’ordine per le segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica – si legge nel comunicato in riferimento all’estate scorsa – con episodi di risse ed aggressioni avvenute tra gli avventori del locale nelle immediate adiacenze dello stesso“.

