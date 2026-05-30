Primo piano Augusta, controlli tra le bancarelle di San Domenico: chiusa attrazione senza licenza di

AUGUSTA – Controlli della Polizia di Stato tra le bancarelle allestite ai giardini pubblici nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di San Domenico, quest’anno posticipati di una settimana per la concomitanza con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un’attività di vigilanza che proseguirà per tutta la durata delle manifestazioni, secondo quanto reso noto dalla Questura di Siracusa.

Particolare attenzione è stata rivolta all’area dei giardini pubblici, dove sono state autorizzate circa cinquanta postazioni per operatori ambulanti, distribuite tra la zona di ponente della villa comunale e l’area più a levante, in prossimità del parco giochi.

Nell’ambito dei controlli predisposti dal dirigente del locale commissariato di pubblica sicurezza, Antonio Migliorisi, finalizzati a garantire sicurezza e decoro urbano, gli agenti hanno accertato la presenza di un’attrazione di spettacolo viaggiante installata senza le necessarie autorizzazioni.

Secondo quanto reso noto dalla Questura, un giovane aveva allestito all’interno dell’area dei giardini pubblici, adiacente a via Colombo, un’attrazione denominata “Gazebo – Tiro a segno” senza essere in possesso della prescritta licenza. Per tale violazione è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 1.549 euro.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che l’attrazione risultava priva di adeguate protezioni nella parte retrostante. Tale circostanza avrebbe potuto comportare rischi per i passanti, poiché i pallini utilizzati dalle pistole giocattolo avrebbero potuto raggiungere l’area pubblica alle spalle della struttura. Per ragioni di sicurezza, gli operatori di polizia hanno quindi disposto l’immediata cessazione dell’attività e lo smontaggio dell’attrazione.

La Questura ha infine annunciato che i controlli proseguiranno per tutta la durata dei festeggiamenti patronali, che tra giovedì scorso, 28 maggio, e il prossimo lunedì 1 giugno vedono alternarsi nell’Isola non solo le tradizionali processioni religiose, ma anche spettacoli musicali e iniziative collaterali del cartellone comunale.