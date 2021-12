Primo piano Augusta, stelle di Natale per i reparti del “Muscatello”. Le donano i giovani di Interact e Rotaract di

AUGUSTA – Otto fioriere con stelle di Natale in dono all’ospedale “Muscatello”, che verranno allocate nei reparti del presidio. A donarle, con la consegna effettuata stamani, sono Interact club e Rotaract club di Augusta, i sodalizi del mondo rotariano composti in prevalenza da studenti medi il primo e da universitari il secondo.

L’obiettivo dei giovani, come riporta il comunicato dell’Asp, è “portare una nota di colore e dare un contributo al benessere dei pazienti in un periodo che, tradizionalmente, unisce alle necessità di chi ha più bisogno“.

Le delegazioni di Interact e Rotaract, club presieduti rispettivamente da Sofia Romano e Chiara Cappiello, accompagnate dal delegato rotariano Fabrizio Romano, sono state accolte dal direttore sanitario del presidio ospedaliero, Antonio La Ferla, che ha rivolto loro i saluti e i ringraziamenti del direttore generale e del direttore sanitario dell’Azienda provinciale.

Il direttore La Ferla, nel complimentarsi per l’iniziativa, ha sottolineato “il valore del volontariato che affianca l’istituzione e come queste stelle di Natale esprimano un sentimento di vicinanza ai pazienti“. È stata altresì auspicata una futura collaborazione con i due club giovanili per attività di servizio a favore dei pazienti.

Per il Rotaract club si è trattato di una ulteriore attività di supporto allo stesso nosocomio dopo che, un paio di mesi fa, ha donato due tavolini servitore al reparto di oncoematologia, nell’ambito del più ampio progetto “Maratona del sorriso” dell’associazione “Teniamoci per mano onlus” realizzato grazie all’adesione, tra le diverse realtà del territorio, dell’allora presidente rotaractiana Rossella Messina.