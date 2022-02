Primo piano Augusta, storico “Bar Uzzo” in concessione a privati, approvati atti di gara di

AUGUSTA – Approvati gli atti di gara per affidare in concessione per nove anni (con eventuale proroga fino a ulteriori nove) a privati lo storico chiosco “Bar Uzzo”, sito nel lato di levante dei giardini pubblici, prevedendo contestualmente a carico del privato la riqualificazione dell’area circostante.

Tra le novità che emergono dal bando e disciplinare di gara, approvato con determina del responsabile di settore del 20 febbraio scorso, è che il locale “dovrà essere adibito a chiosco/bar per la vendita e somministrazione di alimenti“, fugando ogni altra ipotesi di impiego. Il canone mensile di concessione, a base di gara, è pari a 300 euro oltre Iva, esclusi gli oneri dovuti per l’occupazione di suolo pubblico. Il concessionario dovrà garantire inoltre l’apertura dell’attività commerciale almeno nel periodo dall’1 maggio al 30 settembre.

Possono presentare istanza di partecipazione “le imprese individuali, le società costituite o che si costituiranno, i soggetti associativi o le fondazioni che perseguono come finalità statutarie anche o esclusivamente l’attività di gestione bar“. Verrà adottato, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, tra i parametri di attribuzione dei punteggi, sarà tenuta in considerazione, per 25 punti su 100, la relativa “proposta di promozione e riqualificazione dell’area circostante“, purché preventivamente presentata e autorizzata dall’ufficio tecnico comunale.

L’ex bar, molto in voga almeno fino ai primi anni ottanta, è tornato nella disponibilità del Comune nel gennaio del 2020, con la passata amministrazione Di Pietro, a conclusione di un’azione legale avviata dall’Ente nel 2015. L’attuale amministrazione Di Mare ha poi stabilito con due delibere di giunta, tra aprile e maggio scorsi, i criteri a cui il sesto settore Patrimonio e Servizi innovativi si sarebbe dovuto attenere nella predisposizione dell’attuale bando di gara.