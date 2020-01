Primo piano Augusta, storico chiosco “Park Bar Uzzo” ai giardini pubblici torna al Comune di

AUGUSTA – All’interno dei giardini pubblici, nel lato di levante, il chiosco passato alla storia come “Park Bar Uzzo” torna nella disponibilità del Comune di Augusta. L’annuncio è dell’assessore agli Affari legali, Rosanna Spinitta, che ha reso nota la conclusione dell’azione legale intrapresa dall’Ente nel 2015, circa un anno prima del suo insediamento, con la consegna del bene dall’ufficiale giudiziario all’amministrazione, avvenuta “nei giorni scorsi“.

“La storia giudiziaria di questo sito è molto lunga e complessa. Risale al 2011 anno in cui l’allora conduttore fu estromesso dalla gestione“, afferma l’assessore. “Uno dei luoghi simbolo della città di Augusta torna a disposizione della comunità cittadina“, aggiunge.

Si tratta di uno dei luoghi probabilmente più rappresentativi dello svago e del ritrovo giovanile almeno fino ai primi anni ottanta. Si trova proprio a ridosso del parco giochi per bambini e nelle vicinanze del noto Palco della musica, attualmente recintato e in attesa da anni dei necessari lavori per il recupero.

(Nella foto di copertina: il “Park Bar Uzzo” in una cartolina storica del 1968)