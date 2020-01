Primo piano Augusta, bonifica rada megarese, Musumeci scrive al ministro Costa di

AUGUSTA – “Il governo regionale attribuisce fondamentale importanza al completamento degli interventi di bonifica ambientale dei siti di interesse nazionale dell’Isola“. Lo scrive il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in una nota inviata al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

In particolare, per il governatore, che ha incontrato il ministro qualche settimana fa a Catania, suscita preoccupazione la condizione della Rada di Augusta (nella foto di copertina) sulla quale il Ministero nell’arco del 2019 ha promosso ben tre riunioni del tavolo tecnico permanente per il riavvio delle attività di bonifica.

Musumeci aveva già organizzato un vertice proprio sulla Rada megarese, lo scorso ottobre al palazzo della sede decentrata della Regione a Catania, annunciando che avrebbe partecipato a tutti i tavoli ministeriali per accelerare l’iter che dovrebbe portare allo sblocco delle risorse a disposizione per la bonifica.

“Poiché la tormentata vicenda, che ha visto anche provvedimenti dell’autorità giudiziaria amministrativa e penale, rimane aperta ormai da oltre un decennio – scrive Musumeci – faccio appello alla sua nota sensibilità, signor ministro, affinché si decida finalmente come e quando intervenire sui sedimenti della Rada“.

Il presidente della Regione ha anche rinnovato al ministro la richiesta di intervento, presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile e il Ministero dell’Economia, per sbloccare la procedura per la chiusura della contabilità speciale già sollecitata con diverse note.

“Ciò – conclude il governatore – consentirà il trasferimento alla Regione siciliana della totalità dei fondi residui, ammontanti a circa 150 milioni di euro immediatamente utilizzabili, e la possibilità di procedere nella realizzazione dei numerosi interventi previsti a tutela dell’ambiente e della salute“.