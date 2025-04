News Augusta, studente “Ruiz” terzo miglior punteggio regionale ai campionati italiani di economia e finanza di

AUGUSTA – Terzo miglior punteggio di categoria per uno studente dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” alla finale regionale dei campionati italiani di economia e finanza, che si è tenuta il 21 marzo scorso su piattaforma digitale in contemporanea per tutte le scuole coinvolte.

Unico istituto partecipante della provincia di Siracusa, dopo aver sfiorato lo scorso anno la qualificazione alla fase nazionale, il “Ruiz” è stato rappresentato nella gara di questa settima edizione, per la categoria Junior, dallo studente Francesco Palermo della classe 2ªAF (Amministrazione, finanza e marketing).

I campionati di economia e finanza hanno quali partner il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Banca d’Italia, Consob ed Edufin, e rientrano nei percorsi di valorizzazione delle eccellenze. Sono promossi con l’obiettivo di avvicinare tutti gli studenti ai grandi e piccoli temi e problemi economici contemporanei, ma anche quello di aiutare ad approfondire la propria educazione finanziaria senza paura di navigare in ‘acque’ sconosciute per coloro che non hanno nel loro piano di studi l’Economia.

Alla presenza del docente referente del “Ruiz” per la competizione, Paolo Trigilio (nella foto di copertina accanto all’alunno), il giovane studente Palermo si è distinto ottenendo un brillante terzo posto a livello regionale. La gara era costituita da una batteria di 25 quiz che i concorrenti dovevano risolvere in un’ora. Solo i primi classificati di ogni categoria hanno conquistato il pass per la finale nazionale, che si svolgerà a Torino il 9 maggio prossimo.

Era ammessa alla finale regionale, per la categoria Senior, anche la studentessa Lorella Trigilio della classe 3ªAT (Turismo), che tuttavia non ha partecipato alla gara perché impegnata nel suo mese con il progetto Erasmus in Germania.

“Un plauso va al nostro studente – afferma, congratulandosi, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – che si è distinto nella competizione, importante esperienza di valorizzazione delle eccellenze e di crescita personale. Questo successo è il frutto dell’impegno e della dedizione dell’alunno, nonché dell’eccellente lavoro svolto dai docenti del settore Economico del “Ruiz”, che hanno saputo trasmettere ai loro studenti una solida base di conoscenze e competenze in ambito economico e finanziario“.