Primo piano Augusta, sub in difficoltà soccorso alla “Fimmina motta” di

AUGUSTA – Nel corso del pomeriggio, alla sala operativa della Capitaneria di porto è giunta una chiamata di soccorso, con cui si segnalava la presenza di un sub in difficoltà in località “Fimmina motta”, vicino alla nota area balneare del Faro Santa Croce.

Il sub, un augustano di 54 anni, si è presumibilmente trovato impreparato all’improvviso ingrossamento del mare, dovuto al repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche, con sostenute raffiche di vento.

Immediatamente, è stata dirottata in zona la squadra “Mare sicuro” della Guardia costiera di Augusta. Non appena giunti sul tratto di costa, i militari hanno lanciato da terra un salvagente per farvi aggrappare il malcapitato, che non riusciva a guadagnare la riva a causa della forte risacca. Il sub è quindi stato trascinato, di forza, fino alla scogliera, grazie alla cima cui era legata la ciambella, e tirato su. Le condizioni di salute dell’uomo sono risultate buone.

“Si raccomanda di prestare massima attenzione allo stato del mare e del tempo – si ribadisce nel comunicato della Guardia costiera di Augusta – e di non avventurarsi in acqua nel momento in cui le condizioni meteomarine dovessero volgere al peggio“.