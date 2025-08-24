Primo piano Augusta, mini libreria pubblica nell’area balneare del Faro S. Croce di

AUGUSTA – In occasione della festa di Sant’Elena, tenuta nell’area balneare del Faro di capo Santa Croce nel tardo pomeriggio di lunedì 18 agosto, è stata inaugurata una mini libreria pubblica, fruibile da tutti gli amanti della lettura purché rispettosi di una regola semplice: “prendi un libro, lascia un libro“.

Il progetto, avviato con le festività natalizie di quattro anni fa, è ideato e curato dall’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” (ets), presieduta da Antonio Caruso, ed è stato sposato anche dal Comune che ha patrocinato l’iniziativa, mentre la realizzazione materiale di quest’ultima mini libreria in legno, la settima del progetto, si deve al signor Francesco Lanzirotti, socio del sodalizio.

La piccola libreria, dipinta con i colori del mare, è stata collocata sul piazzale più a sud dell’area balneare, accanto all’area ricreativa con mini parco giochi, ad arricchire un luogo di incontro per le famiglie e crescita condivisa per i bimbi.

A rendere il momento ancora più speciale, la concomitante presenza del simulacro raffigurante Sant’Elena collocata accanto all’altare allestito per la santa messa, poi officiata nel tardo pomeriggio. Il momento di riflessione e di preghiera presieduto da don Giuseppe Mazzotta, parroco della chiesa di San Giuseppe Innografo, ha offerto un suggestivo parallelismo tra il culto e la missione della libreria: custodire qualcosa di prezioso e universale, come l’amore per il sapere, l’arte del donare e del donarsi, la diffusione del profumo buono dei libri e la promozione dello studio di storia e tradizioni locali.

Prima della benedizione della mini libreria, il sacerdote ha ricordato due compianti concittadini, scomparsi prematuramente, particolarmente legati al culto di Sant’Elena: Patrizia Epaminonda e Marco Monticchio, tra l’altro colonne portanti proprio dell’associazione “Genitori e figli”. Don Mazzotta ha sottolineato, in particolare, l’importanza del donarsi agli altri e dell’avere fede in Dio, quale antidoto ai numerosi conflitti, attualmente anche alle porte dell’Europa.

Il progetto delle mini librerie pubbliche si ispira al modello americano del bookcrossing, pensato per tutte le età ma soprattutto per avvicinare i più giovani alla lettura e per lasciare un’eredità speciale, concreta e duratura nella comunità. L’iniziativa, semplice ma ricca di significato, ha quindi unito cultura e cittadinanza attiva con la spiritualità, in uno dei luoghi più suggestivi della costa augustana. Il Faro, simbolo di orientamento e protezione, è diventato per un giorno anche metafora della cultura come guida e luce.

Alessandra Peluso