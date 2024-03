Primo piano Augusta, successo “Pedali salati” 6: il cicloescursionismo che mette le associazioni in rete di

AUGUSTA – È stata un successo la sesta edizione di “Pedali salati“, il cicloraduno non competitivo in mountain bike organizzato dal sodalizio locale Asd Xifonia Bike quale tappa d’apertura della nuova stagione del circuito regionale “Sicily Excursions“. Un successo, domenica mattina, non solo in termini di partecipazione su due ruote ma soprattutto per la capacità di coinvolgimento dell’associazionismo territoriale.

La realtà sportiva promotrice, attiva da quattro anni e presieduta da Seby Piazza, è infatti riuscita a collegare all’iniziativa numerose associazioni locali, culturali, sportive, di volontariato, unendo al cicloescursionismo sotto l’egida del comitato regionale del Csi (Centro sportivo italiano) anche le passeggiate culturali. Senza dimenticare la dedica a Roberto Sarta, il sessantenne augustano, operaio con la passione per il mare, scomparso in un tragico incidente sull’autostrada Catania-Siracusa il 21 dicembre 2021.

Un importante numero di stand ha popolato piazza Duomo, in concomitanza con il taglio del nastro da parte del vicesindaco Tania Patania, in occasione della partenza dei circa duecento ciclisti amatori provenienti dal Siracusano, dalle province limitrofe di Catania e Ragusa, e perfino dal Palermitano.

Per quanto riguarda il cicloescursionismo, l’anello della sesta edizione di “Pedali salati” è stato composto di due percorsi, uno lungo da 30 km circa e uno corto da 25 km circa, includendo le vie storiche dell’Isola, le ex saline Regina per ammirare i fenicotteri rosa, la zona costiera dal Faro Santa Croce, alla cosiddetta “Balata liscia”, alle località Vetrano e Cavalera con l’Etna sullo sfondo, un breve tratto su asfalto prima di rientrare in direzione opposta verso un paio di impegnativi “single track” su strade panoramiche da cui osservare l’intera città, quindi il ritorno verso il centro storico accolti dal Castello svevo.

Sul fronte delle passeggiate culturali, ne sono state organizzate due per gli accompagnatori dei ciclisti: una proposta dall’Archeoclub d’Italia sede di Augusta, presieduta da Mariada Pansera, in direzione Megara Hyblaea, antica colonia greca, con percorso al ritorno adiacente all’Hangar per dirigibili; l’altra proposta dalla Pro loco cittadina, presieduta da Domenico Morello, tra le chiese e i beni monumentali del centro storico raggiungendo le ex saline Regina.

Presenti, con gli stand in piazza Duomo, oltre alle summenzionate, le seguenti realtà: quelle che operano nel sociale quali l’associazione “20 novembre project”, il centro antiviolenza “Nesea” e la fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano”, le associazioni di clownterapia “Il sorriso che vorrei” e “Il sorriso di Chiara”, l’associazione culturale “Nuova Acropoli” sezione di Augusta, gli sport acquatici dell’Awa “Associazione windsurf Augusta”, l’arte declinata dall’artista Salvo Maglitto e da “Open art”, “Un sasso ad Augusta” e “Yarn bombing”.

“Era una scommessa da realizzare – commenta soddisfatto Seby Piazza, presidente dell’Asd Xifonia Bike – Sto lentamente realizzando adesso quello che abbiamo messo su in quattro mesi di fatica“.

Per l’intera durata dell’evento, a garantire la sicurezza ci hanno pensato le pattuglie della Polizia municipale, insieme ai locali volontari di protezione civile della Misericordia e dell’Associazione nazionale carabinieri.