Primo piano Augusta, svelato progetto del “parco ecologico-urbano” al Monte con campi sportivi e aree svago di

AUGUSTA – “Un regalo che facciamo alla nostra Augusta… un progetto eccezionale: cose così non ne ho mai viste“. Sono le parole con cui il sindaco Giuseppe Di Mare svela in una diretta social, affiancato dagli assessori Peppe Tedesco, Angelo Pasqua e Concetto Cannavà, il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato stamani in giunta per la realizzazione di un “Parco ecologico-urbano” attraverso la riqualificazione un’area di proprietà comunale in via Barone Zuppello, al Monte Tauro, in prossimità dell’ex sede della chiesa di San Giuseppe Innografo.

Il progetto è stato redatto dal dirigente dell’ufficio Urbanistica, Massimo Sulano, che stima un quadro economico dal totale complessivo pari a 443mila 610 euro, di cui 397mila 500 euro di importo lavori complessivo e 46mila 110 euro di somme a disposizione dell’amministrazione. Si tratta di un’area di circa 15mila metri quadri, nei quali sono previsti campo da basket (baskin), campo da calcio a 5, con due aree adibite a parcheggio per complessivi 3.500 metri quadri, campo da bocce, area fitness all’aperto attrezzata, area di sgambamento cani, 1.200 metri quadri di area picnic con verde pubblico.

“È un parco ecologico perché, a cominciare dalla passerella per circa 2mila metri quadri, verrà utilizzata della pavimentazione naturale ecologica: non ci sarà traccia di cemento“, precisa l’assessore Tedesco. “Una piccola cittadella dello sport“, è la definizione del collega di giunta Pasqua. “Parte l’iter amministrativo – conclude il sindaco Di Mare – con l’inserimento nel piano delle opere triennali, la copertura finanziaria c’è. Entro dicembre 2022 faremo la determina a contrarre, in modo che siamo pronti a gennaio 2023 per realizzare la gara“. L’ultimazione dei lavori è prevista, secondo quanto riferisce il primo cittadino, “entro dicembre 2023“.

(Foto di copertina: fermo immagine della diretta social di presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica)