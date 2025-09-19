Primo piano Augusta, due nuove rotatorie tra Monte e Brucoli: atti preliminari in attesa di fondi di

AUGUSTA – La giunta municipale ha approvato stamani rispettivamente un Dip e un Pfte per due nuove rotatorie sull’asse viario che collega il quartiere Monte al borgo marinaro di Brucoli, con l’obiettivo di reperire i finanziamenti necessari, giacché al momento l’oltre mezzo milione di euro previsto non trova copertura nel bilancio comunale.

Con la prima delle due deliberazioni, l’amministrazione ha dato il via libera al Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la rotatoria all’intersezione tra via Barone Zuppello, via Paolo Borsellino e via Pantelleria (vedi immagine satellitare nel collage, in alto a destra). L’importo complessivo previsto è di 316mila 115 euro.

Nelle motivazioni si legge che “l’obiettivo del presente progetto è quello di abbassare il numero degli incidenti nel nodo stradale, limitando la velocità di approccio all’intersezione e ridisegnando quest’ultima in maniera da ridurre i punti di conflitto tra i veicoli attraverso un intervento di qualità elevata nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione; inoltre l’intervento mira a rifunzionalizzare l’impianto di illuminazione con inserimento di corpi a Led da fonti rinnovabili”.

Con deliberazione immediatamente successiva, approvata nella stessa seduta, la giunta ha adottato il Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per una seconda rotatoria, da realizzare a Brucoli all’incrocio con pendenza dove via del Mare assume la denominazione di via Libertà (vedi immagine satellitare nel collage, in alto a sinistra). L’importo complessivo del quadro economico ammonta a 226mila 965 euro.

Anche in questo caso le motivazioni richiamano la finalità di sicurezza: “L’obiettivo del presente progetto è quello di ridurre il numero di incidenti e migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti, inclusi pedoni e ciclisti andando ad adottare misure (come la modifica della geometria della strada, l’installazione di nuova segnaletica, il controllo della velocità, ecc.) che permettano di bonificare un nodo viario che allo stato attuale può essere paragonato ad un ‘black spot’ ovvero un tratto di strada dove il numero di incidenti è significativamente elevato rispetto alla media”.

Entrambi i progetti saranno inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e risultano finalizzati all’accesso a bandi di finanziamento pubblico statale o regionale.