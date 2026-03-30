Augusta, colombe pasquali ai detenuti: rinnovata iniziativa solidale di due associazioni

AUGUSTA – Nuova iniziativa solidale a favore dei detenuti della Casa di reclusione di Brucoli, promossa dalle associazioni locali “Il cireneo” e “Il buon samaritano”.

Lo scorso venerdì, un furgone ha varcato il cancello dell’istituto penitenziario per consegnare 250 colombe pasquali, una per ogni cella, rinnovando un gesto già compiuto lo scorso anno e che segue la più recente iniziativa natalizia con la distribuzione dei panettoni.

L’iniziativa era stata comunicata nei giorni precedenti alla direzione della Casa di reclusione, tramite la responsabile dell’area trattamentale Biagia Longo, che ha assicurato la piena collaborazione logistica e organizzativa per la consegna dei doni ai detenuti.

Il gesto si inserisce nel solco delle attività solidali che, nel corso dell’anno, i due sodalizi portano avanti con discrezione a favore delle fasce più fragili del territorio, grazie anche alle risorse interne provenienti dal cinque per mille e da contributi di privati.

Dai direttivi delle due associazioni “Il cireneo” e “Il buon samaritano”, presiedute rispettivamente da Giovanni Fazio e Antonio Moschitto, viene ribadita l’attenzione costante verso chi vive condizioni di marginalità sociale, con particolare riferimento alla realtà penitenziaria di Brucoli. L’obiettivo è quello di rinnovare tali iniziative in occasione delle principali festività, offrendo un piccolo segno di vicinanza e un momento di conforto, nel segno della solidarietà.