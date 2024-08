Primo piano Augusta, al via le celebrazioni per la memoria liturgica del patrono San Domenico di

AUGUSTA – Dopo i solenni festeggiamenti celebrati a maggio, con le tradizionali processioni religiose e gli spettacoli di piazza senza soluzione di continuità per una settimana, Augusta si prepara a celebrare nuovamente il patrono San Domenico, con la settimana della memoria liturgica, inserita nel cartellone comunale “Augusta d’estate“.

La festa fissata il 24 maggio è una peculiarità augustana, collegando nella tradizione la ricorrenza religiosa alla leggenda dell’apparizione del Santo, a cavallo e impugnando una spada, che in quel giorno del 1594 avrebbe messo in fuga i Turchi al loro ennesimo tentativo d’impadronirsi della città.

Nel calendario liturgico cattolico, invece, la ricorrenza è fissata per l’8 agosto, mentre in diversi altri comuni italiani di cui San Domenico è patrono si celebra in “forma straordinaria” il 4 agosto. E lo celebrava ad agosto, negli anni sessanta, anche la comunità degli augustani emigrati a Boston.

Grazie alla collaborazione tra il comitato dei festeggiamenti, presieduto dall’amministratore parrocchiale don Alfio Scapellato, e l’amministrazione comunale, sono al via cinque giorni di celebrazioni in onore del santo patrono.

Si aprirà la mattina di domenica 4 agosto la cappella della chiesa di San Domenico che custodisce il simulacro del patrono (nella foto di repertorio in copertina). La ricorrenza della memoria liturgica sarà festeggiata giovedì 8 agosto, con colpi di cannone a salve e due sante messe officiate nella chiesa dedicata.

Quanto alle celebrazioni laiche, da segnalare due grandi spettacoli, in particolare, che si svolgeranno in piazza Castello: il concerto della cantautrice palermitana Giusy Ferreri nella serata di mercoledì 7 agosto, mentre la sera successiva andrà sul palco il progetto artistico dedicato a Puccini della “Compagnia Artemis Danza“, fondata e diretta dalla ferrarese Monica Casadei.

Qui di seguito il programma ufficiale completo.

4 AGOSTO – DOMENICA – CHIESA DI SAN DOMENICO

Ore 9.30: Celebrazione della santa messa con apertura della cappella che custodisce il venerato simulacro del santo patrono.

5 AGOSTO – LUNEDÌ

Ore 18.30: Recita del santo rosario;

Ore 19.00: Celebrazione della santa messa triduo di preparazione alla festa liturgica del santo patrono;

Ore 21.00 – Piazza Castello: Concerto della band “Gli Anni” con il repertorio degli 883 e Max Pezzali.

6 AGOSTO – MARTEDÌ

Ore 18.00: Esposizione del SS. Sacramento e adorazione eucaristica; Ore 18.30: Recita del santo rosario;

Ore 19.00: Solenne benedizione eucaristica e celebrazione della santa messa – Triduo di preparazione alla festa liturgica del santo patrono; Ore 21.00 – Piazza Castello: spettacolo musicale con la band “Spill Over”.

7 AGOSTO – MERCOLEDÌ

Ore 18.30: Recita del santo rosario;

Ore 19.00: Celebrazione della santa messa;

Ore 21.30 – Piazza Castello: spettacolo musicale – “Giusy Ferreri in concerto”.

8 AGOSTO – GIOVEDÌ – MEMORIA LITURGICA DI SAN DOMENICO PATRONO DELLA CITTÀ DI AUGUSTA

Ore 8.00 Sparo di colpi a cannone, scampanio ed apertura della chiesa;

Ore 9.00 Celebrazione della santa messa (la chiesa rimarrà aperta fino alle ore 12.00 per la visita e la preghiera personale);

Ore 12.00 Sparo di colpi a cannone e scampanio;

Ore 18.00: Sparo di colpi a cannone e festoso scampanio;

Ore 18.30: Recita del santo rosario;

Ore 19.00: Santa messa solenne officiata da don Alfio Scapellato – amministratore parrocchiale della chiesa Madre di Augusta; i canti della liturgia saranno eseguiti dalla Corale polifonica “Iubilaeum”.

Al termine della santa messa verrà chiusa la cappella che custodisce il venerato simulacro di San Domenico per essere riaperta a gennaio 2025, in occasione della visita del simulacro di San Sebastiano, compatrono della città.

Ore 21.30 – Piazza Castello (giardini pubblici): “Puccini’s Opera”. Omaggio al grande compositore nel centenario della morte. Progetto artistico a cura della “Compagnia Artemis Danza”.