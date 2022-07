Primo piano Augusta, traversata a nuoto del golfo Xifonio, è la dodicesima aspettando il depuratore di

AUGUSTA – È andata in scena ieri mattina la tradizionale traversata a nuoto del golfo Xifonio, giunta alla dodicesima edizione. È l’iniziativa promossa da un nutrito gruppo di cittadini “amanti del mare“, sia per devozione religiosa, tenendosi nel giorno della festa in onore della Madonna del Carmine, sia quale azione di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni che ad oggi non hanno saputo assicurare alla città la depurazione delle acque reflue e quindi un mare balneabile.

Bracciate per circa un miglio, dalla spiaggetta “delle Grazie”, sul lato di levante dell’Isola, agli stabilimenti elioterapici della Marina militare, in prossimità di Punta Izzo. La ventina di nuotatori è stata assistita lungo il percorso da diportisti e canoisti. “Il nostro obiettivo – dicono – è quello di sensibilizzare e sollecitare le autorità competenti affinché il tanto atteso depuratore possa consegnare ai cittadini di Augusta il mare che meritiamo“.

L’iter per la depurazione delle acque reflue dei comuni costieri italiani è affidata dal 2017 a una Struttura commissariale unica, che ha chiuso in Sicilia la fase commissariale regionale e che a Roma ha visto avvicendarsi due commissari, con Enrico Rolle a cedere il testimone a Maurizio Giugni, attualmente in carica. Da due anni è al lavoro anche un sub commissario, Riccardo Costanza, con delega ai comuni siciliani.

È noto che lo scorso anno il Ministero dell’Ambiente ha quasi raddoppiato le risorse disponibili, da 33 a 55 milioni di euro, per la realizzazione del depuratore e delle relative opere di collettamento fognario necessarie ad Augusta. Manca il progetto esecutivo, affidato nell’aprile 2020, per l’importo di 2,5 milioni di euro, a un raggruppamento di ben dieci studi professionali ma, a quanto pare, non ancora completato.