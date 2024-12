Primo piano Augusta, trovata in casa con oltre mille dosi di droga: blitz polizia e arresto di

AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato una donna di quarant’anni, di origini romene, nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti si erano appostati nei pressi dell’abitazione della quarantenne, riscontrando un viavai di persone, che entravano e uscivano proprio dal suo appartamento. Pertanto, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’immobile ed eseguito una perquisizione domiciliare e personale.

Il risultato è stato il rinvenimento e sequestro di 960 grammi di marijuana, 450 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina, suddivisi in oltre mille dosi. Nel corso della perquisizione, sono stati, altresì, rinvenuti 825 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Su disposizione del magistrato di turno, la donna è stata tradotta nella casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.