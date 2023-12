Eventi Augusta, “U ciauru di Natali”, Augustafolk in chiesa Madre per tradizione e per Patrizia di

AUGUSTA – Torna sabato 16 dicembre (ore 19,30), per la settima edizione, l’evento “U ciauru di Natali“, con il gruppo Augustafolk a proporre l’antica novena natalizia in dialetto siciliano. Si svolgerà nella stessa serata della “Notte bianca” dei commercianti dell’Isola.

Due le novità principali: la sede, che sarà la chiesa Madre, a differenza delle ultime tre edizioni tenute nella meno capiente chiesa di San Domenico; l’inserimento nel cartellone regionale dell’associazione culturale bagherese “Bequadro” finanziato dal Ministero della Cultura, con il patrocinio dell’associazione “Chorus inside Sicilia” e della Federcori.

L’associazione “Augustafolk”, presieduta da Orazio Gianino, fa parte della Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp) da un decennio, mentre nei mesi scorsi è entrata anche nella Federazione italiana cori (Federcori). L’augustano Gianino, infatti, oltre alla terza riconferma quale presidente provinciale della Fitp, è stato di recente nominato componente del direttivo regionale della Federcori.

Dopo le diverse trasferte romane per le irruzioni televisive nel programma “Viva Rai2!” condotto da Rosario Fiorello, il gruppo folcloristico augustano è pronto a deliziare il pubblico in chiesa Madre. “I ragazzi sono tutti in fermento – riferisce Gianino a La Gazzetta Augustana.it – perché si rendono conto della responsabilità di un evento che, anno dopo anno, è cresciuto sempre di più“.

Saranno ospiti della serata i genitori di Patrizia Spinelli, l’augustana di 31 anni che necessita di un intervento neurochirurgico in Germania e per la quale, da un paio di settimane, la comunità cittadina si sta mobilitando con una raccolta fondi.

