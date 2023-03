Primo piano Augusta, ufficializzato il concerto di Povia sabato 18 marzo: ingresso libero fino a esaurimento posti di

AUGUSTA – Povia in concerto gratuito ad Augusta sabato 18 marzo alle ore 20,30 nell’auditorium comunale alla cittadella degli studi (vedi foto di repertorio in copertina), per la data “zero” che vale le prove generali del suo tour “Sani di mente”. Da oggi è ufficiale quanto La Gazzetta Augustana.it aveva anticipato, giacché arriva l’annuncio dell’amministrazione comunale.

“Si tratta di una iniziativa promossa dall’Assessorato Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio e realizzata grazie alla Fandango entertainment produzioni e al suo presidente Massimo Costantino che ha scelto la nostra città per l’avvio del tour“, specifica in una nota l’assessore Pino Carrabino.

“Un particolare ringraziamento – aggiunge – al dott. Marco Naccarato dirigente del Commissariato di p.s., all’assistente capo Solaro, alla Questura di Siracusa, ai dirigenti e al personale degli uffici Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Cultura e Spettacolo, rispettivamente ing. Carmelo Bramato e Sebastiana Passanisi, al dott. Salvatore Daidone e a tutto il Comando di Polizia municipale ed infine a tutte le associazioni di volontariato“.

Alle domande della nostra Redazione, lo scorso 10 marzo, il sindaco Giuseppe Di Mare rispondeva che l’iniziativa è “a costo zero per il Comune“. L’ingresso al concerto del cantautore milanese, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, sarà libero fino a esaurimento posti a sedere, che nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” sono poco meno di trecento.