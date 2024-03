Primo piano Augusta, un albero per la Guardia costiera nel Giardino dei Giusti al “Ruiz” di

AUGUSTA – L’istituto superiore “Arangio Ruiz “ ha celebrato il 6 marzo la Giornata europea dei Giusti, con una cerimonia in aula magna dal titolo “Parole e musica per celebrare i Giusti”.

La Giornata dei Giusti fu proclamata dal Parlamento europeo su proposta dell’attuale fondazione milanese “Gariwo” (acronimo di Gardens of the Righteous worldwide), per rendere omaggio a tutti coloro che si sono prodigati, spesso a rischio della propria vita, per opporsi con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi.

Due anni fa, nel cortile della scuola di via Catania è stato creato un Giardino dei Giusti, primo in provincia, dedicandolo a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Felicia Bartolotta Impastato e all’augustano don Paolo Liggeri. Quest’ultimo lo scorso anno è stato riconosciuto da Gariwo tra i nuovi “Giusti” su segnalazione pervenuta proprio dal “Ruiz”, con una solenne cerimonia a Milano a cui hanno partecipato l’istituto diretto dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e una rappresentanza del Comune di Augusta.

Quest’anno il “Ruiz” ha arricchito il proprio Giardino dei Giusti con una nuova targa dedicata alla Guardia costiera, “per ricordare – si legge nella nota della scuola – il lavoro instancabile che gli uomini e le donne di questo Corpo fanno ogni giorno per salvare decine di vite umane“, riconoscimento già avvenuto da parte di “Gariwo” il 6 marzo 2015, quando un albero e un cippo sono stati dedicati al personale della Guardia costiera nel Giardino dei Giusti del Monte Stella di Milano.

Alla cerimonia del 6 marzo, hanno presenziato il comandante della Capitaneria di porto di Augusta capitano di vascello Domenico Santisi, il capitano di fregata Alberto Boellis quale capo servizio operativo della locale Capitaneria di porto, l’assessore alla pubblica istruzione Biagio Tribulato, l’assessore alla cultura Pino Carrabino, accolti dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina.

Alcuni studenti, guidati dalle docenti Rosa Anna Bellistri e Anna Borgese, hanno reso omaggio alle donne e agli uomini della Guardia costiera con canti, video, riflessioni e pensieri che hanno avuto come protagonisti il mare e i migranti, spesso soccorsi da unità navali del Corpo. Il momento celebrativo in aula magna ha visto anche la performance canora dei docenti Marco Altavilla e Danilo Lo Presti, insieme al docente Giuseppe Sanfilippo Chiarello, il quale ha dedicato una sua canzone dal titolo “Ventu” a tutte le vittime del mare. Prima della conclusione, il comandante Santisi ha consegnato alla dirigente scolastica del “Ruiz” il crest della Guardia costiera, per suggellare il rapporto di amicizia e collaborazione con l’istituto.

Infine, la cerimonia si è conclusa all’esterno, nel Giardino dei Giusti, con lo svelamento della targa dedicata alla Guardia costiera e con la piantumazione di un albero di ulivo perché “c’è un albero per ogni persona che fa il bene”.