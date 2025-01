Primo piano Augusta, un concerto a lume di candela nel salone del Circolo Unione di

AUGUSTA – “Note a lume di candela” è l’iniziativa periodica organizzata in città dall’associazione “Icob“, di consueto in luoghi storici all’aperto tenendosi nella stagione estiva, con la particolarità appunto di affidare l’illuminazione esclusivamente alle candele. Il prossimo evento, fissato, per venerdì 7 febbraio alle ore 20, è un concerto-tributo a Ennio Morricone.

Dopo i passati spettacoli chiamati “live candlelight” al Forte Vittoria e nel cortile della piazza d’armi antistante al Castello svevo (sede del commissariato di polizia, vedi foto di repertorio in copertina), il prossimo si svolgerà, eccezionalmente in piena stagione invernale, nel prestigioso salone di rappresentanza del Circolo Unione di Augusta, elegante salotto insistente sulla piazza Duomo.

A eseguire gli spartiti di Morricone un trio di maestri, che si è già esibito al Forte Vittoria: il soprano Giulia Immè, il violinista Christian Bianca e il pianista Alessandro Mauro.

L’ultimo concerto, in programma il 19 ottobre scorso nel piazzale del commissariato, era stato rinviato per avverse condizioni meteorologiche. Per informazioni relative alla disponibilità di posti, viene richiesto di contattare i riferimenti social o telefonici dell’associazione presieduta da Alessandro D’Oscini.