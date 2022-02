Primo piano Augusta, un melograno ai giardini pubblici per la giornata mondiale contro il cancro infantile di

AUGUSTA – Ricorre oggi, 15 febbraio, la ventunesima Giornata mondiale contro il cancro infantile, promossa tra l’altro dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e patrocinata dall’Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (Aieop). Anche ad Augusta, per la prima volta, si è tenuta un’iniziativa, nell’ambito del programma “Diamo radici alla speranza” promosso dalla Federazione nazionale delle associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie (Fiagop) e dalla organizzazione globale “Childhood cancer international”, con la piantumazione di un melograno all’interno dei giardini pubblici, tra piazza Castello e l’ex cine-teatro Kursaal.

In questa giornata, in tutto il mondo sono promosse attività di sensibilizzazione pubblica sul cancro pediatrico, che rappresenta la prima causa di mortalità infantile per malattia non trasmissibile dopo il primo anno di vita. A proporla all’amministrazione comunale sono stati alcuni genitori aderenti all’associazione “Ibiscus“, una delle trenta associazioni nella Fiagop, che da decenni offre ospitalità gratuita nella propria casa di accoglienza ai genitori dei piccoli pazienti oncologici e sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania.

La melagrana è diventata simbolo dell’iniziativa perché unione di tanti arilli, ognuno parte costitutiva del frutto stesso, come avviene nell’alleanza terapeutica che si instaura tra medici, pazienti, famiglie, anche grazie all’impegno quotidiano delle associazioni di genitori riunite in Fiagop.

La cerimonia di stamani, in contemporanea con quelle di Catania e Brolo (Messina), è stata aperta dall’assessore al verde pubblico Rosario Sicari, che ha poi ceduto la parola ai promotori della cerimonia, due genitori augustani, Ario Pustizzi e Stefania Bellistrì, soci della onlus. La coppia ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale sanitario che si occupa della oncologia pediatrica, all’amministrazione comunale per aver “accolto l’iniziativa”, nonché alle volontarie dell’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano onlus”, rappresentate stamani da Vincenza Bellistri e Laura Ternullo.

Hanno sostenuto l’iniziativa la ditta di disinfestazioni dell’augustano Giovanni Volpini, che ha donato il melograno, e il gruppo donatori di sangue della Fratres di Augusta presieduta da Luigi Nicosia. Il pediatra augustano Salvo Patania, segretario provinciale dei “Pediatri di famiglia”, ha colto l’occasione per lanciare un appello: “Il reparto di oncoematologia dell’ospedale “San Marco” di Catania è pieno perché i posti letto sono occupati da bambini Covid positivi. Fate vaccinare i bambini, in questo momento sono i serbatoi dove sta circolando di più il virus del Covid”.

“Il melograno ci dà una lezione di vita”, ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare. “Il buon sapore messo insieme dal contributo di ciascuno – ha aggiunto – Un insegnamento importante: insieme si possono superare momenti difficili”. A chiusura della cerimonia, si è proceduto alla piantumazione del melograno e alla scopertura del cartello descrittivo.

Dallo scorso lunedì 14 a domenica 28 febbraio, l’associazione “Ibiscus” con la Fiagop ha in programma attività di sensibilizzazione per la donazione di sangue e derivati con lo slogan “Ti voglio una sacca di bene”. Verranno invitati i cittadini a effettuare una donazione di sangue nei due centri trasfusionali dell’associazione donatori volontari “San Marco” di Catania, o in qualsiasi altro centro di raccolta del sangue, come nella moderna struttura della Fratres di Augusta che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.