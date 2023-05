Primo piano L’augustana Lorena Crisci nominata nella segreteria provinciale Cgil di

AUGUSTA – La Cgil di Siracusa, guidata da Roberto Alosi, ha completato la composizione della segreteria provinciale con la nomina dell’augustana Lorena Crisci, insieme a quella di Yvonne Motta.

A seguito del congresso provinciale, nella segreteria era rimasti vacanti due posti, dopo le uscite di Adriana Drago (a cui è stata affidata la guida del dipartimento delle Pari opportunità e la responsabilità dei collegamenti con la rete dell’associazionismo e del volontariato) e di Maria Grazia Ficara. L’assemblea generale della Cgil Siracusa, riunita lo scorso 23 maggio alla presenza del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, ha indicato all’unanimità i due nuovi nomi.

Lorena Crisci, insegnante, ha cominciato la sua attività sindacale come Rsu nel 2000 e dal 2017 è segretaria della Camera del lavoro di Augusta. Mentre l’esperienza di Yvonne Motta in Cgil ha preso il via nel 1999 come operatrice del Caaf (assistenza fiscale); nel 2001 è diventata responsabile fiscale provinciale; nel 2008 responsabile provinciale del Caaf; nel 2015 direttore dell’Inca e responsabile del sistema servizi Cgil; nel 2021 componente della vicepresidenza Caaf Cgil Sicilia.

Si completa così l’assetto della segreteria provinciale della Cgil, di cui fanno parte Franco Nardi e Carmelo Rapisarda, oltre al segretario generale provinciale, Roberto Alosi.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Franco Nardi, Yvonne Motta, Alfio Mannino, Roberto Alosi, Lorena Crisci)