Primo piano Augusta, variazioni raccolta rifiuti per Natale e Capodanno di

AUGUSTA – In vista delle imminenti festività del Natale e del Capodanno, sono state comunicate le variazioni del calendario della raccolta rifiuti porta a porta, servizio comunale gestito dall’ati “Megarambiente”.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, il servizio di raccolta plastica e vetro, per la zona Isola, previsto per mercoledì 25 dicembre (Natale) sarà posticipato a venerdì 27 dicembre. Mentre il servizio di raccolta di carta e umido, per le zone Monte e Borgata, previsto per mercoledì 25 dicembre (Natale) sarà anticipato a martedì 24 dicembre.

Il servizio di raccolta per le utenze non domestiche previsto per mercoledì 25 dicembre (Natale), nelle zone di Isola e Brucoli, sarà effettuato regolarmente lo stesso giorno dalle ore 14 alle 19.

La raccolta è sospesa nel giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2025.

Pertanto il servizio di raccolta plastica e vetro, per la zona Isola, previsto per mercoledì 1 gennaio (Capodanno) sarà effettuato venerdì 3 gennaio. Invece il servizio di raccolta carta e umido, per le zone Monte e Borgata, previsto per mercoledì 1 gennaio sarà anticipato a martedì 31 dicembre.