Primo piano Nuova Acropoli Augusta, la filosofia attiva riparte a settembre dalla “Dimora delle virtù” di

AUGUSTA – Dopo la consueta pausa estiva, la filiale cittadina di “Nuova Acropoli“, associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato, riprenderà le sue attività tra poco meno di un mese con un calendario ricco di appuntamenti.

La ripartenza è in programma venerdì 19 settembre alle ore 19 con l’aperitivo filosofico dedicato “alla Gioia”: un incontro culturale che promette “ispirazione, in un luogo di pura bellezza“, unendo la filosofia attiva alla settimanale iniziativa dei ragazzi de “La dimora delle virtù“, centro socio-educativo per progetti rivolti ai giovani con disabilità psico-fisiche.

“È proprio da questa nuova realtà cittadina che vogliamo ripartire con gioia, portando la filosofia in un luogo in cui sensibilità e amore creano una vera magia”, fa sapere la neo presidente della filiale di Augusta, Rosaria Borzì.

A seguire, lunedì 22 settembre, verrà presentato il nuovo percorso gratuito di filosofia attiva, segnatamente alle ore 19 nella sede dell’associazione in viale Italia 262.

Ottobre è invece il mese del Festival nazionale della filosofia attiva, previsto per sabato 25, quando piazza Duomo e piazza D’Astorga si animeranno con stand, giochi interattivi, musica dal vivo e non solo, al motto “Scopri, gioca, pensa: un percorso per esplorare la filosofia attiva”.

Infine, sabato 22 novembre, sarà la volta della Giornata mondiale della filosofia, con l’evento culturale dal titolo “Versò l’unità attraverso la diversità”; un dialogo filosofico in collaborazione con una scrittrice augustana, da tenersi nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città.