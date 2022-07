Politica Augusta, fondo inclusione migranti, tra Di Mare e Scavone volano gli stracci di

AUGUSTA – Durissimo botta e risposta istituzionale tra il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare e l’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone dopo che quest’ultimo ha reso noto attraverso un comunicato di aver “avviato un accertamento e un eventuale atto ispettivo al Comune di Augusta per verificare il corretto utilizzo di fondi strutturali per l’inclusione dei migranti“, con particolare riferimento al progetto di un campo da padel comunale.

“Con una improvvida iniziativa – dichiara il primo cittadino di Augusta, politicamente vicino al governo Musumeci – l’assessore regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali, Antonio Scavone, dispone un accertamento ispettivo nei confronti del Comune di Augusta sull’impiego dei fondi strutturali per l’inclusione dei migranti avendo appurato, da articoli di stampa, di un campo di padel comunale finanziato con tali fondi. L’Assessore, evidentemente male informato, è incorso in grave scivolone istituzionale, non resistendo alla tentazione di infliggere al Sindaco di Augusta la penitenza verosimilmente legata a mancati accordi elettorali in vista delle elezioni regionali“.

“Spiace, quindi, dover segnalare immediatamente che l’Assessore confonde l’origine dei fondi, che non sono strutturali – eccepisce Di Mare – quindi non soggette a regole e procedure europee, trattandosi di risorse finanziarie da bilancio regionale, denominati, non a caso, contributi straordinari e previsti dalla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, al comma I dell’articolo 15. Il colpo di sole cui è rimasto vittima l’assessore Scavone risulta clamoroso, inoltre, se si considera che il contributo è disposto dall’Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica con una procedura che richiede la trasmissione alla Regione del programma di impiego dei fondi stessi, circostanza avvenuta e verificabile con tanto di atti. In assenza di qualsivoglia rilievo da parte delle strutture regionali, il Comune di Augusta ha doverosamente dato esecuzione al programma degli interventi cosi come previsti. Se in Regione siciliana la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra non è questione che possa riguardare il Comune di Augusta“.

“Nel merito della questione, ossia se una struttura sportiva leggera, interamente pubblica, costituisca occasione di inclusione sociale, questa è argomento di civiltà sul quale non dovrebbero esserci dubbi, a meno di non pensare che l’assessore Scavone voglia ghettizzare i migranti in spazi sportivi loro esclusivamente dedicati, modalità che la comunità augustana ripudia. Ancora nel merito – prosegue il sindaco di Augusta – qualcuno si incarichi di informare l’assessore Scavone che per l’impianto di cui si parla, inserito in un contesto di più ampia riqualificazione, il Comune di Augusta ha deciso pure di aggiungere – alla dotazione regionale di euro 50.000 – la somma di euro 25.000 interamente tratta dal proprio bilancio, a testimonianza, se ce ne fosse bisogno, di credere nell’iniziativa“.

“Raccolga, dunque, l’Assessore, l’invito a dedicarsi ad affari più seri e a non strumentalizzare in chiave elettorale un argomento che non gli compete – conclude Di Mare – e sul quale ha attinto ad informazioni distorte, fuorvianti e, probabilmente, false. Soprattutto, eviti di polemizzare con un Sindaco che, mentre lui si gode l’aria fresca del suo ufficio palermitano, fino a stamattina, sotto il sole cocente, è stato impegnato nell’ennesimo sbarco di un centinaio di migranti sulle coste augustane“.

A quanto pare, le dichiarazioni piccate del sindaco Di Mare non si concludono qui, annunciando una conferenza stampa sulla vicenda, per “rendere pubbliche tutte le circostanze“, fissata nella mattina di lunedì 4 luglio.

Immediata la controreplica dell’esponente del governo Musumeci. “Una reazione così scomposta tradisce profonda inquietudine – dichiara l’assessore regionale Scavone – Mi colpisce molto che il sindaco Di Mare, che conosco come persona educata, reagisca “al nulla” con toni così esagerati e perfino volgari, sicuramente molto poco istituzionali. E il nulla è l’accertamento che l’assessore regionale, coordinatore nazionale al tavolo dell’immigrazione, ha chiesto agli uffici riguardo alla veridicità di quanto dichiarato dal consigliere comunale di Augusta, Giancarlo Triberio, e riportato stamane dalla testata giornalistica Meridionews. Se le risorse sono correttamente utilizzate sul piano politico-amministrativo e nel rispetto delle finalità per cui sono state assegnate, non si comprende una tale smisurata reazione, che viene da un sindaco che dovrebbe mantenere la serenità di chi sa di aver agito bene. Un primo cittadino a cui non mancano fantasia e ottimismo fino a pensare di regalare ai migranti, oltre ai necessari presidi di conforto, perfino la gioia di una partita di padel. Acquisita la conferma di regolare utilizzazione dei fondi da parte del servizio competente, anche noi saremo più sereni“.