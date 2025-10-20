Primo piano Augusta verso le elezioni, Di Mare lancia la ricandidatura sotto l’ombrello di Carta-Auteri-Italia di

AUGUSTA – Domenica mattina, nella principale sala eventi del Mangia’s Brucoli resort, si è aperta ufficialmente la campagna elettorale di Giuseppe Di Mare per la riconferma a sindaco di Augusta, con la manifestazione che ha avuto per claim “Cinque + Cinque”, formula che richiama il quinquennio appena trascorso e quello che il primo cittadino punta a ottenere con un secondo mandato.

Senza la proroga per il riallineamento elettorale, il suo mandato sarebbe infatti scaduto proprio in questi giorni, e la scelta di inaugurare la corsa al voto con un evento di grande partecipazione, in un contesto simbolo di eventi e turismo di fascia alta, ha voluto trasmettere un messaggio di continuità e rilancio.

Alla convention erano presenti quasi un migliaio di sostenitori, tra i quali assessori e consiglieri dell’attuale maggioranza, che hanno gremito le aree interne ed esterne della location, ma è stata la prima fila (nella foto di copertina) a dare il termometro della copertura politica per un Di Mare bis: pochi esponenti di spicco del centrodestra partitico, a cui il sindaco ha rivendicato di appartenere, invece numerosi rappresentanti di ciò che nei mesi scorsi è stata definito per semplificazione giornalistica il “partito dei sindaci”, schieramento che ha già giocato un ruolo decisivo nelle elezioni provinciali dello scorso aprile e sulle nomine del Comitato di sorveglianza contestuali alla prima assemblea dei sindaci per la formale costituzione della società mista Aretusacque, tenuta a fine luglio, chiamata a gestire il servizio idrico integrato in provincia di Siracusa per i prossimi trent’anni.

A sostenere Di Mare c’è formalmente l’intera coalizione del centrodestra a Palermo, a partire da Fratelli d’Italia, partito con cui il sindaco è tesserato, Forza Italia, Lega, registrando però assenze di peso tra palco e platea, mentre Nuova Dc e Grande Sicilia hanno schierato tutte le proprie file a partire dai deputati regionali, rispettivamente il sortinese Carlo Auteri e il melillese Peppe Carta, quali main sponsor del Di Mare bis.

A caratterizzare la prima fila, come detto, oltre al deputato-sindaco di Melilli, i sindaci Vincenzo Parlato di Sortino, Corrado Figura di Noto e soprattutto il sindaco di Siracusa, il calendiano Francesco Italia insieme al collega di partito Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla nonché neo presidente del Libero consorzio comunale di Siracusa.

Per quanto riguarda le assenze, su tutte quella del deputato nazionale di Fdi, Luca Cannata (che ha inviato un messaggio scritto), va rilevato che, nella stessa mattina, Fratelli d’Italia era impegnato a Catania nella chiusura della convention regionale “Patrioti in Comune”, dedicata agli amministratori locali, alla presenza di parlamentari e dirigenti meloniani nazionali e regionali.

Dal palco, Di Mare ha tracciato un bilancio dei cinque anni di amministrazione, rivendicando risultati in termini di opere pubbliche, manutenzione urbana, servizi sociali e capacità di intercettare fondi, in particolare del Pnrr.

Il sindaco che punta alla rielezione ha inoltre toccato un tema delicato, quello del Sito d’interesse nazionale, il cosiddetto Sin di Priolo, affermando che “se non si può bonificare, allora togliamo l’area Sin, perché ci sono tante aziende che vogliono investire e non possono“, una proposta che ha suscitato attenzione e discussione, per le sue implicazioni ambientali ed economiche.

La manifestazione “Cinque + Cinque” è apparsa dunque come un banco di prova politico e simbolico: da un lato, il tentativo di mostrare solidità e radicamento territoriale, dall’altro, la sfida di tenere unita una coalizione, da ormai diversi mesi, non priva di tensioni.

“Il treno del “Cinque + Cinque” è partito, siamo saliti a bordo, continuiamo a far venire altre persone – ha detto Di Mare in un video diffuso stamani a commento dell’evento – C’è un percorso lunghissimo in cui racconteremo il nostro sogno, le nostre speranze per la nostra città, racconteremo tutto il gran lavoro che abbiamo fatto in questi anni“.