Primo piano Augusta, signora centenaria sventa truffa del “falso avvocato” di

AUGUSTA – Non si è lasciata ingannare dalla voce impostata di un sedicente “avvocato” al telefono la signora Amelia, 101 anni compiuti, che nei giorni scorsi ad Augusta ha smascherato un tentativo di truffa con il classico copione del “finto incidente del nipote”.

Secondo quanto reso noto dalla Questura, la donna è stata contattata da un uomo che, spacciandosi per un legale, le ha raccontato che il nipote aveva provocato un grave incidente e che per “sistemare la cosa” servivano 8.000 euro. L’interlocutore le ha anche spiegato che un “collaboratore dello studio” sarebbe passato da casa sua per ritirare il denaro.

Ma i truffatori, come sottolinea la Polizia di Stato, “non avevano fatto i conti con l’intuito e l’intraprendenza” della signora Amelia. La centenaria, memore dei consigli diffusi nelle campagne anti-truffa della Polizia di Stato, ha mantenuto il sangue freddo: con garbo e decisione ha chiesto al finto avvocato di richiamarla più tardi, quindi ha subito contattato il nipote, che l’ha rassicurata di non aver provocato alcun incidente, e poi il locale commissariato di pubblica sicurezza di Augusta.

Grazie alla sua lucidità, nessun danno è stato arrecato e l’episodio si è concluso con una lezione di prudenza e consapevolezza che la Polizia ha voluto condividere pubblicamente: “Brava Amelia… 101 e non cascarci!”.

Il caso conferma quanto sia importante non fidarsi di telefonate sospette, in particolare quando vengono chiesti soldi o gioielli per presunti incidenti o questioni legali riguardanti familiari. Le forze dell’ordine invitano sempre a verificare le informazioni contattando direttamente i propri congiunti o il numero unico di emergenza 112, come ha fatto l’esemplare signora Amelia.