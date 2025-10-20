Primo piano Augusta, apertura straordinaria parco dell’Hangar dirigibili di

AUGUSTA – Riaprirà il cancello del Parco dell’Hangar per dirigibili ed ex Idroscalo di Augusta, almeno per una mattina, il prossimo mercoledì 22 ottobre alle ore 11,30.

L’evento, nell’ambito del progetto “Le vie dei tesori – La bellezza che ti appartiene”, rappresenterà la prima possibilità di fruizione dell’area da parte della cittadinanza, seppur per poche ore, dal lontano 2012, anno della chiusura definitiva.

L’apertura straordinaria è possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Augusta, guidato dal sindaco Giuseppe Di Mare, e il direttore dell’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Sicilia – Servizi territoriali Catania, Silvano Arcamone.

Come noto dallo scorso maggio, l’Hangar per dirigibili di Augusta, così come il Castello aragonese di Brucoli, figura nella prima selezione pubblicata dal Demanio nell’ambito della recente iniziativa digitale “Crea valore, investi con noi”, ideata al fine di attrarre investimenti privati sugli immobili dello Stato disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero o rifunzionalizzazione.

Nel novembre del 2021, fu firmato un protocollo d’intesa della validità di 3 anni tra Comune di Augusta e Demanio per consentire all’ente locale di ottenere l’affidamento in concessione sia dell’Hangar per dirigibili che del Castello aragonese. Il protocollo da un lato impegnava il Comune a presentare progetti concreti, individuando bandi per possibili finanziamenti, dall’altro permetteva all’Agenzia di procedere alla consegna anticipata e provvisoria in attesa della stipula della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano gli immobili. Ciò non avvenne e la validità di quel protocollo sarebbe scaduta lo scorso novembre.