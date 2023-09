Eventi Augusta, World cleanup day al Faro Santa Croce domenica 1 ottobre di

AUGUSTA – Volontari di ogni età pronti a ripulire il litorale dell’area balneare del Faro Santa Croce per l’ultimo giorno dell’iniziativa sociale globale chiamata “World cleanup day“, promossa in città da Decathlon, nota catena di negozi di articoli sportivi, in collaborazione con l’Asd Xifonia bike, sodalizio locale di cicloescursionismo.

L’appuntamento ad Augusta, unico in provincia nel periodo dell’iniziativa globale che va dal 16 settembre all’1 ottobre, è fissato per domenica 1 ottobre, tra le ore 9 e le 12.

“Ai partecipanti verranno distribuiti gadget, assieme a guanti e sacchetti per differenziare le tipologie di rifiuti – annuncia Seby Piazza, presidente della Xifonia bike – I rifiuti verranno accumulati in un’area prima di essere conferiti dalla ditta apposita“. Sarà infatti il gestore del servizio comunale di igiene urbana a provvedere a trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti. “Un ringraziamento – aggiunge – lo devo all’assessore all’ecologia Concetto Cannavà, e al dott. Gaetano Gianino per la collaborazione alla realizzazione dell’evento“.

Il World cleanup day, giunto alla sesta edizione, trova origine nel 2008 nei Paesi baltici, poi nel 2012 la sfida venne formalizzata dalla ong estone “Let’s do it!”, ponendosi l’obiettivo di combattere l’inquinamento del pianeta attraverso delle azioni di mappatura e pulizia dei rifiuti in tutto il mondo, finché nel 2018 l’iniziativa venne ribattezzata con il nome attuale.

