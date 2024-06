Primo piano Autismo e sindrome di Down, Amenta scrive a Mattarella: “Si favorisca accesso al mondo del lavoro” di

AUGUSTA – Non si ferma l’augustano Sebastiano Amenta, dallo scorso maggio presidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989”, onlus che si occupa di tutela delle famiglie con persone diversamente abili.

Appena una settimana fa, l’incontro con i vertici dell’Asp di Siracusa, in particolare con il neo direttore generale Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Salvo Madonia, per sollecitare la “presa in carico delle persone con diverse abilità, inclusa l’erogazione della terapia ABA” e perché “gli utenti possano esercitare la propria libertà di scelta nel percorso di cura e assistenza come esplicita l’art. 19 della convenzione Onu“. Oggi scrive al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema della “inclusione dei ragazzi con sindrome di Down e autismo nel tessuto socio produttivo della nostra beneamata Italia“.

“La nostra società si sta evolvendo, ma il cammino per i nostri ragazzi verso un’inclusione reale e profonda è ancora lunga e in alto mare – premette Amenta – I nostri ragazzi, possiedono talenti unici e prospettive preziose che possono arricchire l’animo di chi gli sta accanto e ogni ambiente, dal professionale al sociale. Tuttavia, senza una maggiore consapevolezza civica, i nostri ragazzi rimangono ai margini, con gli unici amici di sempre la loro famiglia, privati della possibilità di contribuire pienamente alla comunità, e di creare loro solide fondamenta per il dopo di noi, quel dopo di noi che balena sempre in testa ai genitori“.

“Sollecitiamo iniziative legislative che favoriscano e soprattutto semplifichino loro l’accesso al mondo del lavoro, e non mi riferisco al collocamento mirato delle categorie protette, perché quello per i nostri ragazzi è solo mera utopia, ma intendo leggi ad hoc e campagne di sensibilizzazione – propone il presidente dell’associazione “20 novembre 1989” – che promuovano una cultura dell’accettazione e dell’inclusione, un tema che ritengo fondamentale per la nostra comunità: il loro inserimento nel tessuto sociale e produttivo. Le loro abilità uniche e il loro spirito resiliente possono arricchire la nostra società in modi straordinari, se solo gli offriamo le giuste opportunità“.

“La società dovrebbe superare gli stereotipi e le paure, e concentrarsi sulle quelli che sono le loro capacità e potenzialità – ribadisce Amenta – Conoscere meglio queste condizione e soprattutto avere la consapevolezza, ci aiuterà a superare le barriere dei pregiudizi e a creare loro un ambiente più accogliente. Le aziende dovrebbero considerare l’assunzione dei nostri ragazzi, loro possono portare nuove prospettive, creatività e dedizione al lavoro. Insieme possiamo costruire una società più inclusiva, dove ogni ragazzo con abilità diverse possa tirar fuori il proprio potenziale e realizzare il proprio sogno di vita indipendente“.