Sport Automobilismo, Giardina e la rivelazione Vicchitto augustani vincenti nella gara natalizia di Villasmundo

AUGUSTA – Successi augustani sulla “Pista del sole” di Villasmundo, stamani, nella gara valida per il “Trofeo di Natale 2019” organizzato dalla scuderia Belpasso Corse che chiude la stagione 2019.

Tra gli oltre trenta piloti partecipanti alla corsa, grande tempo del presidente dell’Augusta Racing Motorsport, il pilota Sebastiano Giardina, che conquista il 1° posto sia assoluto che di classe nella classifica delle vetture con motorizzazione automobilistica. Prestazione vincente anche grazie a una nuova mescola di pneumatici Avon, che permettono di migliorare il feeling con la propria Formula Tatus 1.600.

Tra le auto spinte con motorizzazione motociclistica, 7° posto assoluto e 2° posto di classe per Domenico Giangrande, dimostrando un’accresciuta confidenza con la sua Avrio Elia sport prototipo. Non una delle migliori giornate per il catanese Salvatore Di Mauro, che ottiene comunque il 10° posto assoluto e il 3° posto di classe.

Tra le auto stradali, podio tutto augustano. Vince il debuttante Diego Vicchitto, con la sua 124 Abarth, miglior tempo sia assoluto che di classe, 2° posto sia assoluto che di classe per Salvatore Patania su Lancia Beta Montecarlo, al 3° posto assoluto si piazza Salvo Patanè con la sua fida Mazda Mx5.

“A tutti i nostri piloti vanno i miei complimenti – afferma Camillo Centamore, vicepresidente della scuderia augustana – Stanno dimostrando che i sacrifici fatti durante l’anno danno pian piano i loro frutti“.

Sulla rivelazione Vicchitto, l’esperto Centamore dice: “Il ragazzo deve essere esempio per tanti ragazzi, perché la velocità va fatta in pista e non in strada. In queste gare si può gareggiare anche con le auto stradali spendendo pochi soldi, sfogandosi in pista e soprattutto in sicurezza“.