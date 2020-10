Sport Automobilismo, l’augustano Centamore conquista pole, record e gara regionale all’Autodromo Concordia di

AUGUSTA – Domenica scorsa ritorno al successo per il pilota augustano Camillo Centamore, in pista nell’Autodromo “Concordia” nel territorio di Favara (Agrigento). Vince il secondo evento di un campionato regionale riservato alle Formula junior, organizzato dalla “Rent for race” in persona del team manager Giovanni Grasso.

La manifestazione motoristica si è articolata in due sessioni di prove libere, una qualifica e due gare. Centamore, dopo sette mesi di stop, dal momento che non partecipava a gare ufficiali dall’inizio dell’emergenza Covid, ha ottenuto la pole position facendo registrare il tempo record della pista con 1’09″008. Poi ha vinto con distacco sia gara 1 che gara 2, aggiudicandosi il trofeo.

“Sono molto felice del risultato raggiunto anche perché il lockdown ci aveva costretto a restare fermi con le gare e quindi non abbiamo potuto sviluppare nessuno aggiornamento alla macchina – dichiara il pilota augustano e vicepresidente dell’Augusta Racing Motorsport – Ringrazio il presidente della scuderia Sebastiano Giardina, che è stato due giorni con me in pista e mi ha aiutato e sostenuto come se fosse mio padre… E vorrei dedicare questa vittoria proprio a mio padre, che nell’ultimo periodo ha avuto dei problemi di salute e non ha potuto essere in pista con me come sempre, ma anche al telefono è riuscito a darmi le giuste dritte per il setup della macchina“.

Prossima gara per Centamore, misure governative anti-Covid permettendo, a novembre.