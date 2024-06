Primo piano Autostrada Ct-Sr, nuove chiusure notturne tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini di

SIRACUSA – Da questa notte, lunedì 24 giugno, all’alba di venerdì 28 giugno, per “lavori di manutenzione degli impianti tecnologici“, come fa sapere Anas, l’autostrada Catania-Siracusa sarà interessata da alcune temporanee chiusure al traffico in orario notturno nel tratto più a nord, tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini.

In questo tratto la carreggiata sarà chiusa al traffico veicolare: in direzione Siracusa, lunedì 24, mercoledì 26 giugno dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo; in direzione Catania, martedì 25 giugno dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo; in entrambe le direzioni di marcia, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, sempre dalle ore 22 alle 6 delle giornate successive.

Mentre lo svincolo di Lentini coincide con quello per la “Ragusana”, lo svincolo di Passo Martino si trova in prossimità del tratto terminale sud della Tangenziale di Catania.

Nelle ore di chiusura notturna, il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul posto.

(Foto di copertina: generica)