Primo piano Augusta, a fuoco discarica abusiva all’ingresso est del parco dell’Hangar di

AUGUSTA – È divampato un incendio nella discarica abusiva di rifiuti che “presidia” da mesi l’ingresso est del parco dell’Hangar. Le fiamme sono state visibili per la colonna di fumo levatasi poco dopo le 18,30 di questo pomeriggio, quando alcuni volontari dell’associazione “Marilighea” le hanno avvistate e segnalate ai vigili del fuoco.

Il sodalizio organizza percorsi che costeggiano quell’area, in virtù di un contratto stipulato con il Demanio per l’attraversamento del parco per fini escursionistici. Sul luogo dell’incendio, personale di protezione civile ha avviato le operazioni per arginare il rogo, finché sono sopraggiunti i pompieri.

“In questo momento davanti all’accesso est al Parco dell’Hangar brucia la discarica abusiva segnalata più e più volte da Marilighea, già da svariati mesi, attraverso canali ufficiali e mezzi stampa“, rende noto il sodalizio sulla propria pagina social. “A breve – preannuncia – cercheremo di fare un po’ di luce su questa vicenda portando allo scoperto chi deve rispondere di tutto questo…“.

Dopo due segnalazioni formali della discarica abusiva all’assessorato comunale alla Transizione ecologica (16 marzo e 5 aprile scorsi), il presidente dell’associazione, Luca Di Giacomo aveva provveduto il mese scorso a presentare una denuncia alla Polizia municipale. Ma, secondo quanto riferitoci allora dall’assessore competente, si tratta di area di competenza del Demanio, a cui il Comune avrebbe già segnalato la presenza di rifiuti abbandonati.