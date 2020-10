Elezioni amministrative 2020 Ballottaggio elezioni amministrative, affluenza ad Augusta in tempo reale di

AUGUSTA – Elettori augustani nuovamente chiamati al voto, questa domenica 18 ottobre ore 7-22 e lunedì 19 ottobre ore 7-14, per il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco.

I 32.451 aventi diritto potranno scegliere tra Pippo Gulino, con cinque liste civiche collegate a seguito di due apparentamenti, arrivato in testa al primo turno con 6.155 voti (31,46 per cento), e Giuseppe Di Mare, sostenuto da quattro liste civiche, giunto al ballottaggio con 5.313 voti (27,16 per cento).

Al primo turno hanno votato 20.052 augustani, pari al 61,79 per cento degli aventi diritto.

Riporteremo qui di seguito in tempo reale l’affluenza, agli orari in cui sono previste le tre rilevazioni (ore 12, 19 e 22 di domenica) prima del dato definitivo (ore 14 di lunedì).

[in aggiornamento]