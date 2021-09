Eventi Brucoli, arrivano i gommoni di formula match race per una gara di selezione regionale Fim di

AUGUSTA – Si svolgerà domenica prossima, 3 ottobre, nella baia di Brucoli, una gara organizzata dall’Asd Way of life valida come selezione regionale per il campionato italiano di match race (diporto). La formula match race è una disciplina sportiva promozionale della Fim (Federazione italiana motonautica).

Arriveranno nel borgo marinaro una decina di equipaggi con i rispettivi gommoni di 6,3 metri, condotti da un atleta al timone e uno alla manetta. La manifestazione si svolgerà nello specchio acqueo antistante alla sede della delegazione locale della Lega navale italiana, sede condivisa con la delegazione regionale Fim e le società di motonautica Asd Jetclub Sicilia e, appunto, Asd Way of life.

Il percorso di gara vedrà un circuito di forma romboidale all’interno della baia, dove saranno sviluppati due percorsi con traiettorie diverse. La partenza è prevista alle ore 10,45 dopo un briefing dei piloti.

La baia di Brucoli, divenuta quest’anno sede del primo centro federale siciliano della motonautica, potrebbe accogliere a breve proprio il campionato italiano della formula match race. È il delegato regionale Fim, Alberto Sciotto a esprimere l’auspicio: “Ci auguriamo di ospitare nella baia di Brucoli, nel prossimo futuro, anche la finale di campionato italiano match race“.

(Nella foto di repertorio in copertina: gommoni da match race, a Brucoli, nel 2018)