Primo piano Brucoli, arrivano i varchi elettronici per la Ztl di

AUGUSTA – Sono stati installati oggi a Brucoli i quattro varchi elettronici, con relativa segnaletica verticale, a servizio della Zona a traffico limitato (Ztl). Tale tecnologia, presente nei centri storici di numerose città e nelle località turistiche, introdotta per la prima volta ad Augusta, consente la contestazione in differita delle violazioni di una Ztl.

Il debutto dei nuovi varchi elettronici dovrebbe aversi per le ricorrenze di Pasqua e Pasquetta, che cadranno di 9 e 10 aprile, e nei giorni festivi successivi fino alla consueta Ztl estiva del borgo marinaro, in vigore dall’1 giugno al 30 settembre.

La Zona a traffico limitato di Brucoli comprende: via Libertà, nei pressi della traversa che conduce in contrada Campolato Basso (vedi foto di copertina), fino al civico 139; via Castello; via Nuova; tratti di via Adonai e via Augusta compresi tra le stesse vie Libertà, Castello e Nuova.

Il nuovo sistema di controllo della Ztl, che l’amministrazione comunale ha voluto in particolare per sopperire alla cronica carenza d’organico della Polizia municipale, è inquadrato nel “Piano di sicurezza – realizzazione del sistema di controllo accessi al borgo marinaro di Brucoli” per il costo complessivo di 82mila euro da attingere al contributo straordinario assegnato dalla Regione al Comune, a compensazione del fenomeno immigratorio per il 2019.