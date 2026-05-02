Primo piano Augusta, raccolta firme per salvare gli alberi secolari dei giardini pubblici: oltre mille adesioni di

AUGUSTA – Prosegue la raccolta firme contro il paventato abbattimento degli alberi secolari nell’angolo sud-est dei giardini pubblici, lungo il primo tratto di via Colombo. Dopo il lancio pubblico a Brucoli lo scorso 25 aprile, la mobilitazione è proseguita stamani proprio tra i viali della villa comunale, con un nuovo banchetto per la raccolta di adesioni cartacee promosso dalla consigliera comunale del Partito democratico, Milena Contento.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’iniziativa si affianca alla petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org e punta a raccogliere il dissenso di cittadini e residenti rispetto all’ipotesi di abbattimento di alcuni alberi storici presenti nell’area verde pubblica.

Al centro della contestazione vi è il progetto esecutivo approvato dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare il 19 settembre 2024, che prevede un intervento di ampliamento della sede stradale lungo via Colombo per una larghezza variabile, dai circa 4 metri in prossimità del viadotto Federico II fino a circa 2 metri all’altezza del ronco Rossi, per un quadro economico complessivo pari a 122mila euro. Un’opera che, secondo quanto emerso dall’accesso agli atti da parte di consiglieri di opposizione, comporterebbe però non solo la riduzione del piazzale dei giardini pubblici ma anche il coinvolgimento di una decina di alberi secolari della villa comunale, elemento che ha alimentato polemiche e preoccupazioni.

A tracciare un primo bilancio della mobilitazione è la stessa consigliera dem, che parla di ampia partecipazione già nelle prime ore della giornata: “Con grande soddisfazione annuncio il successo oggi ottenuto con la raccolta firme finalizzata al salvataggio degli alberi della Villa comunale“. Secondo quanto reso noto dalla promotrice, “in pochissime ore abbiamo raccolto quasi 300 firme con il banchetto allestito tra gli alberi della Villa ed oltre 800 firme con la petizione lanciata online su change.org“.

La raccolta firme, avviata nei giorni scorsi e rilanciata stamani nel cuore dei giardini pubblici, tornerà anche il prossimo sabato 9 maggio con un nuovo appuntamento mattutino (ore 8,30-13) all’altezza del Bar Uzzo. “Questa iniziativa da me promossa – afferma Contento – ha visto la partecipazione di tanti giovani e cittadini che a gran voce mi hanno chiesto di replicarla il prossimo sabato“.

Alla base della mobilitazione, come motiva la consigliera comunale di opposizione, vi è la volontà di “far sentire la voce di molti augustani che hanno a cuore il destino degli alberi della nostra Villa, che sono alberi secolari risalenti al 1850 e fanno parte, oltre che del patrimonio arboreo della città, anche della memoria storica di molti di loro“.

“Augusta ha un coscienza“, aggiunge Contento, secondo cui “questa sentita partecipazione testimonia che nella città è vivo il senso civico e l’attaccamento ai suoi beni e valori“. La consigliera attribuisce il risultato della giornata anche alla partecipazione di volontari e sostenitori che hanno collaborato alla raccolta firme. “Noi vigileremo e non abbasseremo la guardia“, conclude.